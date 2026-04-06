快訊

伊朗官員證實收到停火計畫 稱美國尚未做好準備達成協議

獨／金門驚傳盜墓！623年古蹟陳顯墓疑遭盜掘 地方痛心

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 重罰144萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣從非洲豬瘟疫區除名 農民盼重啟台灣豬肉外銷並拓點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣從非洲豬瘟疫區除名，農民希望台灣豬肉能重新外銷。記者簡慧珍／攝影
台灣從非洲豬瘟疫區除名，農民希望台灣豬肉能重新外銷。記者簡慧珍／攝影

經過半年嚴格管控，台灣從非洲豬瘟疫區除名，養豬農民相當高興，認為有助重啟台灣豬肉外銷，並對本來美豬進口可能壓縮台灣豬銷路，或許拔針後的安全台灣豬肉，可從外國市場找到補償。

彰化縣是全台養豬第三大縣，養豬協會理事長陳筆輝今表示，去年10月台灣爆發非洲豬瘟疫情之前，豬肉外銷菲律賓和新加坡等國家，很高興從疫區除名，希望政府能輔導豬農和貿易商恢復過去外銷據點。

陳筆輝表示，國人對豬肉的大宗消費仍以溫體豬肉為主，即使近年都會區消費型態轉變，上班族較常去超市買冷藏、冷凍豬肉，但都採購台灣豬肉；進口豬肉通常以加工肉品型態上架，美豬即將叩關，或許也會走加工肉品這條路，多少壓縮台灣豬肉銷售量，期待政府能為非疫區的台灣豬肉往外國通路多拓點，彌補台灣進口豬肉後減少的銷量。

廚餘養豬期限即將屆滿，陳筆輝認為全台百分之八的廚餘養豬戶將有百分之七改為飼料飼養，剩餘的可能因退休、沒人接手而選擇退場，因廚餘養豬的豬肉產量不大，退場的量有限，不會影響整體養豬產業及供應量。

新加坡 非洲 非洲豬瘟 豬肉

延伸閱讀

鄉親鄉情／球棒爆米花熱銷 謝潁霖創零食傳奇

美進口專利藥課100%關稅 我未列優惠待遇國

防豬瘟禁廚餘養豬！業者憂廚餘處理貴 午餐價格恐跟著調漲

美貿易報告緊盯我ART承諾 我對美農產品放棄SSG防衛權

相關新聞

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

不只正義市場…鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。