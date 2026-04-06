台灣從非洲豬瘟疫區除名 農民盼重啟台灣豬肉外銷並拓點

經過半年嚴格管控，台灣從非洲豬瘟疫區除名，養豬農民相當高興，認為有助重啟台灣豬肉外銷，並對本來美豬進口可能壓縮台灣豬銷路，或許拔針後的安全台灣豬肉，可從外國市場找到補償。

彰化縣是全台養豬第三大縣，養豬協會理事長陳筆輝今表示，去年10月台灣爆發非洲豬瘟疫情之前，豬肉外銷菲律賓和新加坡等國家，很高興從疫區除名，希望政府能輔導豬農和貿易商恢復過去外銷據點。

陳筆輝表示，國人對豬肉的大宗消費仍以溫體豬肉為主，即使近年都會區消費型態轉變，上班族較常去超市買冷藏、冷凍豬肉，但都採購台灣豬肉；進口豬肉通常以加工肉品型態上架，美豬即將叩關，或許也會走加工肉品這條路，多少壓縮台灣豬肉銷售量，期待政府能為非疫區的台灣豬肉往外國通路多拓點，彌補台灣進口豬肉後減少的銷量。

廚餘養豬期限即將屆滿，陳筆輝認為全台百分之八的廚餘養豬戶將有百分之七改為飼料飼養，剩餘的可能因退休、沒人接手而選擇退場，因廚餘養豬的豬肉產量不大，退場的量有限，不會影響整體養豬產業及供應量。