秘克琳神父移靈天主堂 議長悼念生前點滴…他愛吃牛排漢堡、愛玩湯姆熊

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，今天移靈北成天主堂，包括蘭陽青年會、舞團教職員及教友等人淚眼迎靈，也有政治人物前往悼念，感謝神父奉獻60餘年，一生精華歲月都給了台灣；議長張勝德還透露神父生前可愛一面，包括愛吃漢堡、愛玩湯姆熊，那份純真與童心，正是他長年滋養推動藝文與協助創辦童玩節的主要原因。

從聖心堂移靈過程中，蘭陽舞蹈團的教職員身著黑衣送別，很多人忍不住悲泣流淚，數十位教友在天主堂等候神父的靈柩，包括立委吳宗憲、人生領到第一份薪水是神父給的陳鴻禧議員也在場迎靈，接著議長張勝德與黃琤婷議員到場。雖是天主教，宗教習俗融合下開放上香，預計9日上午舉行殯葬彌撒。

秘克琳神父很愛小孩，早年是為了避免孩子放學後隨便亂跑，開辦課後育樂營，同時也創辦聖音幼兒園，後來有感於中華文化之美，透過舞蹈融入文化並於1966年創辦蘭陽舞蹈團，同屬蘭陽青年會轄下，神父募款帶領舞團的微笑天使到歐洲巡演，蘭陽舞蹈團更是首支在天主教教宗御前表演的民族舞團。

1996年縣政府創辦宜蘭童玩節，秘克琳神父成了幕後重要推手，去年童玩節30周年，累計邀請過100個國家團隊參與演出，神父無論在國際上及對宜蘭人而言都做出偉大貢獻。

不過，大家聊起這位長者也有可愛及童心的一面，例如愛吃麥當勞、愛玩湯姆熊。他上月26日感到不舒服急診住院，4月4日清晨7時許辭世，僅僅不到9天時間。

住院前幾天，他狀況都很好，專業看護陪他去玩湯姆熊，包括推金幣、桌上冰棍球、打彈珠、遊戲換彩票他都愛，一玩就是兩小時；原本預訂牛排餐，住院前一天剛好有朋友來訪，神父沒去吃。

議長張勝德更在臉書寫下，神父個性雖嚴謹，其實很喜歡吃麥當勞，假日常會去點一份牛肉漢堡，享受簡單的快樂，那份童心，正是他能夠長年陪伴孩子、理解孩子的原因，讓孩子在藝術與文化中成長，也讓世界看見宜蘭、看見台灣。

張勝德說，神父深深扎根在這塊土地，他不只是舞蹈家、不只是教育者，更是宜蘭人的家人，是陪伴無數人成長的一盞明燈，「我已經這場好仗打完了，賽程跑到了終點，信仰也守住了。」這段文字，正是神父一生最好的寫照。

秘克琳神父的告別彌撒訂4月9日上午10時在北成天主堂舉行，11時公祭；彌撒結束後，步行前往神父一手創立的「蘭陽青年會」做最後告別，並於廣興公墓舉行安葬儀式。

陸續有民眾前往上香致意，對秘克琳神父做最後的告別。圖／民眾提供

立委吳宗憲、議長張勝德與議員黃琤婷、陳鴻禧在秘克琳神父靈前哀悼致意，感謝他讓世界看見宜蘭、看見台灣。 圖／民眾提供

代理縣長林茂盛昨天已經在第一時間，前往耶蘇聖心堂追思悼念秘克琳神父。圖／縣府提供

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，今天移靈北成天主堂，民眾可以前往追思弔唁，9日上午舉行殯葬彌撒。圖／民眾提供