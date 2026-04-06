高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

正義市場攤商爆發食物中毒案後，衛生局4月5日依法命業者停業7日，並將全案移送高雄地檢署，今日下午高雄地檢署檢察官重回現場，啟動指揮偵辦。

衛生局表示，有關苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，截至4月6日下午4時止，累計已有140人就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，經各醫院回報目前生命徵象穩定，皆持續接受治療；另有91人就醫後返家休養。

衛生局稍早查出，業者第一時間未完整說明春捲實際食材內容，僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性，衛生局依法裁罰36萬元。

衛生局表示，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，且染有致病原菌，係屬食品中毒，該攤商販售涉有重大食安風險，衛生局將依違反「食品安全衛生管理法」第15條暨第44條、第49條規定，除原先的規避及隱匿所罰的36萬元外，再加重裁罰108萬，累計裁處達144萬元。

衛生局表示，4月5日依法命業者停業7日，待複查合格後始得營業。並持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清汙染來源及責任歸屬。