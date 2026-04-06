高雄獨有原住民族「卡那卡那富族」河祭登場 莊嚴古禮現傳承力量

高雄市獨有的原住民族「卡那卡那富族」為我國原住民族第16族，主要分布於那瑪夏區楠梓仙溪流域兩側，族內重要歲時祭儀「河祭」日前舉辦，由男性耆老帶領祭儀，向天神、河神、祖靈及河流生物表達感謝，並祈求漁獵豐收、族人平安。活動透過河祭解說、捕魚器具教學、族語互動和展演交流，帶領民眾認識卡那卡那富族珍貴的祭儀文化與生活智慧。

一年一度的卡那卡那富族河祭（Pasika’arai）在清晨4時在那瑪夏區依循古禮莊嚴舉行，上午在卡那卡那富族男子集會所舉辦開幕式及系列文化活動；今年河祭最具意義的畫面，是從耆老、壯年、青年到學童、幼兒都走進祭典現場，共同參與文化傳承。耆老依循古禮主持儀式，青年投入學習與協力，孩子們則認識自己的文化根源。

河祭是卡那卡那富族重要歲時祭儀，起源約可追溯300年前，是感謝自然萬物養育族人、祈求漁獵平安與收穫的重要儀式。祭典中，芒草、苧麻草與藜實皆具文化意涵，透過古老祭儀流程，表達族人對河神、自然與祖靈的感恩與敬重。

卡那卡那富族於2014年6月正名為我國原住民族第16族，也是高雄市獨有的原住民族，主要分布於那瑪夏區楠梓仙溪流域兩側，多數族人居住於達卡努瓦里及瑪雅里，目前人口約500餘人。其重要祭儀包括「Mikongu米貢祭」及「Pasika’arai河祭」，承載深厚的族群文化與信仰內涵。

那瑪夏區長孔賢傑表示，每年看見卡那卡那富族在那瑪夏持續傳承祖先文化，都令人十分感動，感謝協會耆老、理事及族人長年投入，讓祭儀持續延續。這次也看見民生國小幼兒園孩童在老師帶領下認識卡那卡那富族文化，展現文化教育向下扎根的成果。卡那卡那富族發展協會理事長施榮宗也感謝市府團隊長期支持文化復振工作，讓祭儀穩定延續。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，卡那卡那富族近年在文化復振上的努力有目共睹，不僅持續保存祭儀與文化知識，也帶動更多年輕族人投入參與，讓文化傳承從耆老延續到下一代。高雄市政府長期重視原住民族文化與族語扎根，除持續支持各族群辦理祭典及文化活動，也透過族語認證獎勵金、族語保母、族語推廣、部落大學及親子共學等方式，讓孩子從小接觸族語與文化，讓傳承不只留在祭典裡，更真正走進生活、代代延續。

高雄市獨有的原住民族「卡那卡那富族」為我國原住民族第16族，重要歲時祭儀「河祭」日前舉辦，由男性耆老帶領祭儀，向天神、河神、祖靈及河流生物表達感謝。圖／高雄市原民會提供

高雄市獨有的原住民族「卡那卡那富族」為我國原住民族第16族，重要歲時祭儀「河祭」日前舉辦，由男性耆老帶領祭儀，向天神、河神、祖靈及河流生物表達感謝。圖／高雄市原民會提供