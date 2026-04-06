台中國際動漫節4天32萬人次進場 何欣純：應朝全市整合方向做

民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純今前往烏日參觀台中國際動漫節活動。她聽主辦單位介紹時說，4天展期共吸引32萬人次進場，除了中部5縣市外，更吸引3分之1人次來自其他縣市，整體消費力也高於往年。因此表示，這顯示台中發展動漫產業已有厚實基礎，未來有條件朝全城應援「動漫之都」邁進。

何欣純說，現場感受最深的，就是動漫早已不是特定年齡層的興趣，而是跨世代的共同語言。現場不只有年輕人，還看到「一代漫、二代漫，甚至還有三代同台漫」一起觀展，代表動漫文化已從次文化走入日常生活，成為帶動城市文化與消費的重要力量。

她說，未來台中推動動漫發展，不能只停留在單一展覽活動，而是要朝全市整合方向來做。台中擁有眾多青年人口、年輕家庭與中台灣核心優勢，可借鏡高雄發展演唱會經濟的模式，結合城市空間、商圈活動、餐飲住宿與交通接駁，讓外縣市遊客不只是來看展，也願意留在台中消費、住宿，進一步把人潮轉化為城市經濟效益。

對於明年將移師台中國際會展中心舉辦，何欣純表示，現場不少動漫迷最擔心的就是交通問題。未來若當選，一定會主動協助交通接駁與疏導，讓動漫迷來到台中有更方便、更友善的參展體驗。

何欣純說，未來若當選市長，除持續推動原創漫畫補助、動畫創作鼓勵、人才培育及國際大型活動，也將以國家漫畫博物館為核心，串聯歷史建築群，打造兼具歷史底蘊與動漫創意的文化廊帶。

未來也可推動公車亭、街道家具與本土動漫IP結合，並支持在國漫館園區常態舉辦Cosplay比賽、同人市集等活動，吸引更多年輕族群親近文化資產，逐步形塑台中鮮明的動漫城市意象。

民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純今前往烏日參觀台中國際動漫節活動。圖／何欣純提供