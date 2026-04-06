影／屏東「第一鮪」出爐！老船長討海53年首次捕獲第一鮪 開心到睡不著

屏東第一鮪確認！琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日上午9時許，在台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，連忙趕回東港漁港。今天下午3時經東港區漁會「驗明正身」後，確認符合資格為今年第一鮪，在眾人掌聲下船長洪福家笑得闔不攏嘴。

富漁慶2號4月5日上午11時24分通報東港漁業電台，當天9點多在北緯22度8分、東經118度30分，台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚，為了爭第一鮪頭銜，連忙兼夜趕回，今天上午6時47分返抵東港漁港。

東港漁會今天下午3時驗魚，當黑鮪魚從船艙緩緩釣起時，碩大的魚身讓圍觀民眾讚嘆聲不斷。鑑定小組觀察魚眼睛、嘴巴、皮膚光澤、腹尾顏色，並檢視起鉤錄影畫面，判定起鉤時為活魚，魚隻也有去鰓、去內臟，經過磅確認超過175公斤標準，漁會總幹事鄭鈺宸宣布為今年第一鮪，眾人紛紛鼓掌慶賀。

船長洪福家今年67歲，是歷屆捕獲第一鮪最年長的船長；他從14歲討海至今已53年，今年第一次捕獲第一鮪，讓他開心到當晚都睡不著。他說他4月1日出港，原本是要捕捉旗魚，沒想到出港第5天竟有黑鮪魚來咬鉤。

因為今年加了第一鮪起鉤時要有錄影的新規則，之前已有二艘漁船因錄影不合規被判失格，讓他心情格外緊張，全程手機錄影不敢放鬆。他說，捕抓過程緊張刺激，魚還差一點脫鉤，經半個鐘頭奮戰終於把魚拉上船，收拾好漁具後立刻加快馬力返港；討海50多年第一次捕到第一鮪，真的激動又高興。

第一鮪確認後，屏東縣政府與東港區漁會立即敲定時間，4月8日上午10時在東港魚市場舉辦屏東第一鮪拍賣會，由縣長周春米擔任拍賣官，並邀請神秘大咖藝人助陣；「2026屏東黑鮪魚文化觀光季」則於5月2日開幕。

東港區漁會統計，第一鮪拍賣會自2002年至2026年計25年間，共拍出30尾第一鮪，其中琉球籍船長21名、東港籍船長8名；琉球籍漁船16艘、東港籍漁船12艘。

琉球籍漁船「富漁慶2號」4月5日捕獲第一鮪，今天下午3時經東港區漁會「驗明正身」後確認符合資格，船長洪福家開心合影。記者潘奕言／攝影