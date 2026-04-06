不只正義市場…鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

有消費者在網路發文抱怨說，昨日在鳳山區某攤商購買的春捲，吃第一口就發現味道酸酸的，疑似壞掉了。衛生局今早派員稽查，業者表示有接獲1件消費者反映，對方食用後覺得有異常酸味。

衛生局表示，依「食品良好衛生規範準則」查察，現場衛生環境尚符規定，不過現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置及覆蓋等缺失，責令業者改善。屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，經查業者無辦理食品業者食品登錄，已要求業者限期登錄，屆時未改善依「食品安全衛生法」第9條暨第48條，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，春捲應現做現吃，因內餡水分高，放久易軟爛變質，通常建議至遲應於購入1至2小時內食用完畢。