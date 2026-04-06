董氏基金會推「尋找最美星二代」宣導助人戒菸 可抽現金禮券大獎

世界衛生組織指出，任何形式的菸品或電子煙都有害身體健康，會引發癌症、呼吸道疾病、心血管疾病、消化道潰瘍及骨質疏鬆等，包括影響生育能力。國健署提供民眾多元戒菸服務，與董氏基金會合作舉辦「2026戒菸就贏」，只要拍下文宣製作物，同時在臉書共開分享留言，就有機會抽中郵局現金禮券。

董氏基金會舉辦「尋找國民岳父及最美星二代 拍照分享留言抽好禮」助人戒菸活動，李㼈與寶貝女兒李紫嫣擔任代言人，鼓勵吸菸者尋求專業門診協助，報名比賽爭取8萬元獎金。曾有27年菸齡的李㼈，過去一天2包菸，為了家人決定戒菸，成功擺脫菸癮16年，大聲喊出「我戒菸、我驕傲！」

提供戒菸門診醫療服務逾20年的台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，戒菸通常經過多次嘗試才會成功，沒有幾個人能一次就成功，找到堅定動機並用對方法，每個人都有機會成功戒菸。「戒菸就贏比賽」的宣傳與獎勵機制，就提供吸菸者嘗試戒菸的強烈動機，今年國健署更首度增設「戒菸關懷人」獎勵。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，戒菸過程中，最難跨越的關卡是「尼古丁戒斷症狀」，研究顯示，單靠意志力戒菸不容易，台灣有最好的戒菸治療服務制度、更有免費的戒菸藥物輔助。國健署提供多元且免費的戒菸管道，18歲以上且具健保身份者，若成癮度高，可享免費藥品部分負擔。

董氏基金會終身義工陳淑麗說，為幫助吸菸者戒除所有菸品及提高戒菸成功率、鼓勵青少年加入助人戒菸行動與破除吸菸迷思，國健署、22縣市衛生局及董氏基金會共同舉辦「2026戒菸就贏比賽」，寶佳公益慈善基金會、許明傳社會福利公益信託基金捐助逾百萬元獎金，助人戒菸、保護家人健康。

董氏基金會特別舉辦「尋找國民岳父李㼈+最美星二代李紫嫣」助人戒菸活動，只要一起合拍或拍下「2026戒菸就贏」文宣製作物，同時在臉書分享留言就可抽郵局現金禮券，活動至4月7日止。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康