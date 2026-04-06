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1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區
農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。
農業部說，去年10月21日非洲豬瘟案例發生後，中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，機動調整管控措施並精準調派資源，並落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬、加強屠宰場與運輸車清潔消毒，以及3階段全國牧場訪視、重點場域採樣及回溯監測調查等措施。透過各項強化防疫作為，有效防堵病毒擴散，嚴格控制疫情於單一牧場，在案例發生1個月內即完成案例場清消，確認無病毒跡象。
農業部指出，為維繫非洲豬瘟防疫成果，我國持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置 AIoT 蒸煮監控系統與廚餘運輸車GPS管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，運用科學數據落實監控機制。此外，更強化野豬監測，跨機關協調廚餘掩埋場管理與圍籬防護作業，全方位防堵疫病傳播路徑。
農業部表示，為確保重回非疫狀態，農業部邀集專家學者與防疫人員籌組團隊，研析監測設計與防疫措施，召開專家會議逐項確認內容符合WOAH規範，強化資料一致性與科學證據，我國於今年2月21日提交申請後，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，遠較原先預估期程迅速。
農業部指出，在生鮮豬肉及活豬外銷方面，我國將利用WOAH刊出重返非疫區的資訊，加速與各貿易夥伴洽談，包括日本、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞及香港等海外市場。我國將持續積極推動恢復市場准入，協助產業界拓展外銷機會，進一步厚植產業外銷根基。
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