快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區。圖／聯合報系資料照片
農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區。圖／聯合報系資料照片

農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

農業部說，去年10月21日非洲豬瘟案例發生後，中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，機動調整管控措施並精準調派資源，並落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬、加強屠宰場與運輸車清潔消毒，以及3階段全國牧場訪視、重點場域採樣及回溯監測調查等措施。透過各項強化防疫作為，有效防堵病毒擴散，嚴格控制疫情於單一牧場，在案例發生1個月內即完成案例場清消，確認無病毒跡象。

農業部指出，為維繫非洲豬瘟防疫成果，我國持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置 AIoT 蒸煮監控系統與廚餘運輸車GPS管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，運用科學數據落實監控機制。此外，更強化野豬監測，跨機關協調廚餘掩埋場管理與圍籬防護作業，全方位防堵疫病傳播路徑。

農業部表示，為確保重回非疫狀態，農業部邀集專家學者與防疫人員籌組團隊，研析監測設計與防疫措施，召開專家會議逐項確認內容符合WOAH規範，強化資料一致性與科學證據，我國於今年2月21日提交申請後，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，遠較原先預估期程迅速。

農業部指出，在生鮮豬肉及活豬外銷方面，我國將利用WOAH刊出重返非疫區的資訊，加速與各貿易夥伴洽談，包括日本、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞及香港等海外市場。我國將持續積極推動恢復市場准入，協助產業界拓展外銷機會，進一步厚植產業外銷根基。

疫情 豬肉 非洲 非洲豬瘟 農業部

延伸閱讀

寵物用藥7月新制 防檢署：開放獸醫預備人藥

健康名人堂／營養午餐免費政策 應納入公衛考量

貓犬醫療…寵物缺救命藥 獸醫界籲暫緩新制

蘇益仁／氣候變遷下登革熱防疫的挑戰

相關新聞

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

不只正義市場…鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

煙囪雲發展中 氣象粉專示警：這3地有較大雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，目前在中彰近海有一個煙囪雲正在發展，不斷發展出雲雨並移入中部陸地，所幸最強的還在海上。且環境逐漸不利發展，短時間內苗栗到雲林降雨持續中，尤其苗栗、台中、彰化沿海有較大雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。