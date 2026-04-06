1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

2026-04-06 15:15