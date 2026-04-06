中東衝突衝擊石化供應鏈 衛福部盤點22家業者：醫療物資供應仍穩定

中東衝突持續升溫，牽動全球石化原料供應，也引發外界對醫療物資是否受影響的關注。衛福部今指出，已啟動專案應變機制，目前掌握有22家藥品與醫療器材業者通報原料供應壓力，其中12家已完成供應媒合，其餘業者庫存尚可，整體醫療體系「供應無虞」。

食藥署長姜至剛表示，因應中東衝突對台灣醫療物資供應影響，衛福部以「確保醫療物資不斷貨」為核心目標，優先穩定國內藥品與醫材供應。食藥署已經建置單一窗口，讓業者即時通報原物料短缺與成本波動，政府也同步盤點醫療院所需求，掌握供需現況。

根據最新統計，目前共有8家藥商與14家醫材業者反映供應鏈壓力，合計22家。經進一步調查與媒合後，已有12家透過經濟部產業發展署協助，取得上游原料供應；另外10家則仍有庫存或可短期因應，暫無立即缺貨風險。

姜至剛指出，此波供應鏈壓力的關鍵，在於石化體系帶動的「塑膠原料不足」及「成本上升」。醫療常用的輸液瓶、包材等多屬塑膠製品，原料價格波動直接影響生產端，也使部分業者提前通報、預作準備。

為穩定供應，衛福部已與經濟部建立跨部會合作機制，由產發署協調國內石化大廠，優先提供醫療用途原料，同時透過公協會盤點各業者實際需求量與成本變動，提升供應鏈調度效率。

目前政府已掌握國內每月醫療用途塑膠原料需求約1138公噸，並完成上游供應媒合，確保藥品與醫材生產線正常運作。姜至剛強調，現階段影響主要集中在產業端，醫療院所與民眾用藥均未受影響，「不需要恐慌或搶購」。

針對原料上漲可能帶動價格壓力，姜至剛表示，已啟動相關機制研議，並備妥200億元健保安全準備基金，必要時可支應藥品與醫材價量調整，避免衝擊醫療體系與民眾負擔。面對國際供應鏈變動，政府已提前盤點並建立通報、媒合與財務支援三大機制，確保醫療體系穩定運作。