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早療助改善發展遲緩孩童 及早介入降低社會成本

中央社／ 台北6日電

小安2歲多時仍作息不正常，好動不能久坐，也難依指導完成教具操作，幸經早療協助有所改善。第一社福指出，發展遲緩多可早療改善，且及早介入可助減少未來特教等社會成本支出。

小安2歲多時，在社區育兒友善園參與活動，被工作人員觀察到較少參與團體活動，且好動不能久坐，也比較難依照工作人員的指導完成簡單的教具操作。工作人員馬上和照顧小安的祖母溝通，讓小安開始接受早療服務。

接受早療初期，小安不僅用餐需要大人餵食，也有作息不正常問題，祖母也不知該怎麼辦。透過早療資源中心社工的家訪與教保員的指導，協助祖母制訂教養策略；過了一段時間，小安就有了顯著的改善，不僅專注力、耐心都有提升，也能聽懂指令並配合活動、自己吃飯，生活作息有了固定的節奏，一切都朝著正向發展。

中華民國行政院於民國20年核准為每年的4月4日為兒童節，以孩子「食、衣、住、行」4種基本生存權利為寓意。適逢兒童、清明節連假，第一社會福利基金會透過新聞稿表示，如今兒童福利更訴求保障孩子的「生存權、受保護權、發展權、參與權」。

其中「發展權」包含「受教育、休閒、認識權利及充分發展身心能力的機會」。第一社福執行長張菁倫說明，像小安這樣的發展遲緩兒，其實可經由早療獲得一定改善，且這些改善，都可以大幅減少未來特殊教育、社會醫療成本等社會成本支出。

國家發展委員會人口推估系統顯示，去年全台0至5歲的學齡前人口數為87萬3948人。張菁倫指出，根據世界衛生組織研究，新生兒發展遲緩率6%至8%推算，全台0至5歲發展遲緩兒應有約6萬人；但根據衛福部的資料顯示，114年接獲的幼兒遲緩通報案例僅1萬3034人，和研究數據相差甚遠，值得關注。

「每個孩子都有屬於他們的翅膀」，張菁倫說，有些孩子會因為某些因素無法飛翔，而早療的作用就是一點一點排除、修復翅膀的問題，讓孩子找回飛翔能力。因此呼籲社會大眾，重視遲緩問題，不要剝奪孩子充分發展身心能力的權利，也對特殊孩子給予更多包容，讓家長可以在友善的氛圍中，安心幫助孩子的發展與成長。

衛福部

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