高雄春捲中毒案爆134人送醫 雄檢檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，截至今日通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，並移送地檢署偵辦；高雄地檢署下午隨即由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。

正義市場內一家春捲攤販售的外帶春捲食安出包，數十名消費者4日食用春捲後急診就醫，有人發燒、有人上吐下瀉，多人住院觀察，而且就醫人數持續上升，直至今天已經突破百人，總數134人。

衛生局統計至4月6日上午，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

昨日業者在第一時間未配合稽查，在稽查人員告知疑似中毒情事後繼續營業。除未主動配合外，衛生局更發現攤商有規避妨礙行為，僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干及糖粉、花生粉，經追查才發現還有蛋品跟肉絲。

由於業者隱匿拒絕規避吐實蛋品及肉絲，今衛生局隨即重罰36萬元，並移送高雄地檢署偵辦。

雄檢今接獲衛生局通知，隨即由民生專組主任檢察官鄭博仁率檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，參酌衛生局移送的調查資料，將追查業者違反食物衛生管理法部分細節，確保民眾食品衛生安全。