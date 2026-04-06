快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄春捲中毒案爆134人送醫 雄檢檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄地檢署今下午由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。雄檢提供
高雄地檢署今下午由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。雄檢提供

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，截至今日通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，並移送地檢署偵辦；高雄地檢署下午隨即由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。

正義市場內一家春捲攤販售的外帶春捲食安出包，數十名消費者4日食用春捲後急診就醫，有人發燒、有人上吐下瀉，多人住院觀察，而且就醫人數持續上升，直至今天已經突破百人，總數134人。

衛生局統計至4月6日上午，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

昨日業者在第一時間未配合稽查，在稽查人員告知疑似中毒情事後繼續營業。除未主動配合外，衛生局更發現攤商有規避妨礙行為，僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干及糖粉、花生粉，經追查才發現還有蛋品跟肉絲。

由於業者隱匿拒絕規避吐實蛋品及肉絲，今衛生局隨即重罰36萬元，並移送高雄地檢署偵辦。

雄檢今接獲衛生局通知，隨即由民生專組主任檢察官鄭博仁率檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，參酌衛生局移送的調查資料，將追查業者違反食物衛生管理法部分細節，確保民眾食品衛生安全。

高雄地檢署今下午由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。雄檢提供
高雄地檢署今下午由主任檢察官鄭博仁、檢察官吳韶芹及警方衝到正義市場，將追查業者所涉食安法刑責。雄檢提供

高雄市 食物中毒 高雄

延伸閱讀

再傳陸艇搶灘台灣曾文溪口上岸 槍砲通緝犯逃大陸18年偷渡回台被逮

高雄市場春捲攤傳食物中毒 67人就醫 勒令業者停業七天

高雄春捲疑食物中毒67人就醫 毒物醫師：當心腸道嚴重受損引發敗血症

受害者暴增至67人！高雄春捲食安案18人尚未出院 勒令停業7天

相關新聞

1個多月就通過審查！世界動物衛生組織核可 我今起恢復非洲豬瘟非疫區

農業部今表示，我國已於今日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，短短1個多月即通過WOAH嚴謹審查，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

不只正義市場…鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

煙囪雲發展中 氣象粉專示警：這3地有較大雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，目前在中彰近海有一個煙囪雲正在發展，不斷發展出雲雨並移入中部陸地，所幸最強的還在海上。且環境逐漸不利發展，短時間內苗栗到雲林降雨持續中，尤其苗栗、台中、彰化沿海有較大雨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。