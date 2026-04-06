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台北最美流蘇大道…新生南路流蘇花盛開 花期到4月中

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供
目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供

北市新生南路及台灣大學校園近日變身最美流蘇大道，流蘇花期為3月底至4月中，成為春季景觀的一大亮點。另外，新生南路周邊還有大灣草圳、霧裡薛圳支線明渠等，來新生南路不僅可賞花，還可來場古水圳的思想起走讀之旅。

北市公園處表示，新生南路3段於2014年完成寬度2公尺中央分隔島的綠帶空間，形塑林蔭綠廊景觀；2016年拓寬和平東路至台灣大學正門段兩側人行道，也以全區人車分道為設計理念，提供以人為本步行空間。

另外，北市府也與台灣大學合作，由台大提供校地打開校園圍牆，於2021年6月完成新生南路3段水圳意象重現計畫「大灣草圳」，打造任何人都能平等且安全使用的步行空間。

除新生南路上大灣草圳、瑠公圳公共空間意象等，溫州街旁還有霧裡薛圳第二支線明渠，現存的露天圳道儘管僅短短一截，但圳道原址立有「走讀霧裡薛圳」告示牌，走到相鄰的溫州街49巷，重現清代水圳畫面。

公園處園藝工程隊楊國瑜隊長說，目前新生南路上流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點。加上古水路歷史風韻，構成好風景、好故事、好社區的鄰里環境。

目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供
目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供

目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供
目前新生南路流蘇花已盛開，成為春季景觀的一大亮點，花期為3月底至4月中。圖／北市公園處提供

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