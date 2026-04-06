明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

吳聖宇指出，雖然看起來對流發展條件比4日的那波稍弱一些，還是有出現局部劇烈降雨可能性，對流發生的時間點跟地點不太能精準掌握，不過參考預報模式的降雨預測資料後，台南以北到大台北一帶是要特別注意的區域。

吳聖宇說，警戒時間也蠻長的，從明天清晨前開始一直到明天入夜左右都要小心，順利的話，明天晚間之後鋒面結構減弱，北邊短波槽東移，環境條件出現改變，到時候降雨才會減少下來。

吳聖宇指出，好消息是，後天(8日)開始降雨明顯減少，再來應該會有一段天氣較為穩定的時間，暫時不必再擔心有鋒面暴雨發生的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。