中部以北雨停了！粉專：明晨鋒面抵達由北而南陸續雷陣雨

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，原先位於中彰近海的煙囪雲已經逐漸消散，中部以北降雨逐漸緩和下來。今天下午至明天(7日)凌晨會有一個小空檔。明天清晨起鋒面抵達，由北而南陸續雷陣雨。

不少民眾在臉書分享目前天氣狀況，有網友說台中雨終於停了，台中北區還看到陽光，終於可以出門了。雲林民眾表示天空變亮了，雨停了。新北市網友也說目前沒有下雨。高雄民眾表示沒有雨還出太陽。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天下午至深夜有個短暫空檔，天氣相對穩定。明天近期最後一道鋒面通過，全台都有雷陣雨。周三（8日）鋒面逐漸離開，各地短暫雨後多雲，周四（9日）起南風吹，太平洋高壓籠罩全台晴朗炎熱，預計會有很多天。

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，中部以北有較大雨勢，北部降溫。周三起東北季風減弱，各地溫度回升，周四至下周日都是穩定溫暖天氣。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，明天各地都有局部短暫陣雨或雷雨，北部及中部有局部大雨機率。周三雨勢趨緩，清晨西半部仍有降雨，白天逐漸轉為多雲，僅東半部及各地山區有降雨情形。周四至下周日環境轉乾，各地多雲到晴，要留意日夜溫差。

溫度方面，劉沛滕指出，今天白天西南風影響，各地高溫都有25度以上。明天鋒面通過影響，北部氣溫明顯下降。周三東北季風減弱，氣溫回升，周四起各地白天都有28至30度，南部更有30度以上，要留意日夜溫差大。