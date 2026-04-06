醫藥材月需1138噸塑料 衛部：已助業者媒合供應

中東局勢衝擊全球塑膠原料等石化產品供應，衛福部食藥署今天表示，國內醫藥材商每月塑膠原料需求量約1138公噸，已在產發署協助下為6家藥材商、6家醫材商媒合原料供應。

行政院今天中午召開「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」，國內藥品與醫療器材供應部分，衛生福利部食品藥物管理署署長姜至剛簡報說明，為確保整個醫療物資能夠不斷貨，採取2面向作為。

首先，姜至剛表示，為進行盤點與通報，了解、調查醫療院所的需求；以及讓國內的業者優先提供給國內的醫療需求。針對短缺問題，食藥署已在藥品醫療器材供應平台，建立單一窗口「因應中東情勢之供應平台單一窗口」，讓國內的藥品醫療器材業者如遇石化原料供應不足，可直接通報。

姜至剛表示，食藥署亦針對醫材藥品供應情形進行密切監測，並深入調查問題所在。目前自醫療現場發現，部分問題來自塑膠原料供應不足，另外一部分則是原物料部分成本上漲問題；因此啟動跨單位協助，邀請相關公協會，共同瞭解業者原物料需求點及量，以進一步協助。

國內醫藥材商所需塑膠原料，姜至剛指出，經盤點每個月共需約1138公噸，此部分已經由經濟部產業發展署協助媒合，由國內業者優先供應，讓國內藥品、醫材不予匱乏。

媒合部分，姜至剛說，目前共已接獲國內8家藥品業者、14家醫材商通報塑膠材料可能有短缺問題。其中有6家藥材商、6家醫材商在產發署協助下，媒合素料來源商、包材商與素料供應商；其餘10家經連絡確認手上仍有庫存，並無立即媒合需求。

針對成本上漲，姜至剛表示，針對有些需要增加的經費，將由有健保安全準備基金新台幣200億提出支應。廠商如遇成本價格不敷，可向健保署提出議價；醫療端如果有遇廠商疑似有哄抬漲價問題，則可向法務部檢舉。