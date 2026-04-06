高雄鳳山五甲也傳春捲出包 消費者聞到酸臭味衛生局登門稽查

高雄正義市場發生春捲食物中毒案，另有鳳山五甲地區網友發文指控，昨日去住家附近攤位購買春捲，要吃的時候發現味道酸臭。高市衛生局人員獲報後前往稽查，相關案情釐清中。

消費者說，昨天在鳳山區南光街買春捲，11點要吃時，第一口咬下去就有酸酸的味道，因為懷疑壞掉了，所以12點30分拿去告知店家，店家坦言食材是昨晚11點煮的，又沒有冰過拿出來賣。沒多久又有其他人來說，「這春捲壞掉了，酸酸的」。

發文後，其他網友回應說，「家裡拜拜也買這家，隔天要吃打開就聞到酸臭的味道」，「有一年也是買要拜拜的，拿回去打開就有酸味，馬上拿回去給店家」。

高市衛生局獲報後，上午11時多前往攤位稽查。業者說明，她的春捲使用的香腸、蛋等配料是前一晚11時準備好之後放入冰箱，隔日凌晨開攤再拿出來，高麗菜都有脫水處理。

業者說，賣出春捲時會跟客人強調，買回去超過兩小時沒吃要放冰箱，在網路投訴說酸臭的客人是在上午6點購買，沒有冰，放到11點要吃的時候發現異狀所以拿來退錢，因為對方無法接受她的解釋，最後六個（或四個）全數退錢給顧客。