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國5北向繼續「紫爆」時速只剩11公里 下午13路段恐塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今為清明節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片
今為清明節連續假期收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。本報資料照片

今為清明節連續假期收假日，北返高峰，國5北向宜蘭到頭城上午就「紫爆」，上午10時許時速12公里，現在只有11公里，至於頭城到坪林時速約36公里。高公局預估下午13路段恐塞。

高公局稍早指出，截至上午11時，國道全線交通量為29.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

今天上午幾起事故影響車流運作，上午6時51分於國2西向0.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於上午6時56分排除，造成後方車流回堵1公里；8時於國3南向348.8公里處發生2輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於上午8時35分排除；10時31分於國3南向225公里處發生1輛小客車自撞事故，占用外線車道，於上午10時47分排除，高公局表示，均影響整體車流運作。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

車道 國道 高公局

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