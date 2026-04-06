基層醫投書批民眾黨「用權力強迫醫院加薪」 強修健保法恐變政府濫權

民眾黨日前提案修正「健保法」，擬修改將醫事人員薪資達一定標準列為保險人與特約機構續約之條件，若醫事人員月投保薪資未達一定標準，將列為「不予特約」之條件。基層怒批，這是「用權力強迫醫院加薪」，強制掛勾「醫事人員薪資標準納入特約管理」將是一種強制霸凌。

民眾黨黨團為促使全民健康保險給付能實質反映於醫事人員薪資水準，避免健保資源僅停留於醫療機構帳面，並強化保險人與特約醫事服務機構間之公共責任關係，擬具「全民健康保險法第66條條文修正草案」，將醫事人員薪資達一定標準，列為保險人與特約機構續約之條件。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，這種做法是變相施壓、甚至權力濫用，護理師、藥師已經「很缺」，醫院本來就在搶人、提高薪資，政府不應再用強制手段干預。且全台醫療院所除了健保署之外，沒有其他可選擇的保險人機構，一旦被取消健保特約，醫院幾乎很難生存，甚至倒閉。

林應然強調，若健保強制掛勾「醫事人員薪資標準納入特約管理」，將是一種強制霸凌。薪資屬勞動部勞動基準法範疇，應該由勞動法處理，而不是健保法，把兩者綁在一起並不合理。「政府不應用健保合約當工具，去強迫醫療機構調整薪資，這是過度干預市場與醫療自主。」

有關保障醫事人員薪資，健保署主秘劉林義表示，健保署前曾召開特管辦法修訂草案溝通討論會議，各界意見持續溝通中。為達薪資提升實質目標，健保署持續配合衛福部照護司相關政策，透過總額經費持續挹注調整支付標準，去年挹注25億調整住院護理相關支付標準，並扣連護理人員投保薪資之調升。

劉林義說，健保署於今年也編列額外挹注45億護理費，未來將監測制度推動成效，以支持醫療院所強化醫事人員薪資待遇保障。