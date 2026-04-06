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乙烯將增3萬噸、聚乙烯增至2.75萬噸 經部：包材供應無虞

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中油林園廠四輕工場（圖）於三月底提早完成歲修並投入乙烯生產，確保石化產品供應無虞。記者劉學聖／攝影
中油林園廠四輕工場（圖）於三月底提早完成歲修並投入乙烯生產，確保石化產品供應無虞。記者劉學聖／攝影

行政院6日舉行「因應中東衝突民生安定專案會議」例行記者會。外界關注，除了塑膠袋之外，醫材、蔬果包裝也需要用到乙烯製品，是否為確保塑膠袋供應排擠其他用途量能。經濟部次長何晉滄說明，增量有很充裕的餘裕，來供應塑膠袋及醫材、蔬果包裝，供應量絕對沒有問題。

有關民生安定專案，經濟部產發署副署長鄒宇新表示，平穩價格方面，電價審議委員會已經決議，4月份、9月份電價不會調漲。汽柴油的部分，本週也不會調漲；桶裝瓦斯、民生用天然氣，4月份也不調漲。

鄒宇新提到，供氣部分，經濟部盤點4到6月份供氣船隻，目前31%運輸船受到中東戰事影響。經濟部會確保安全供應維持在11天以上，過程中會努力調度。目前4、5月份供氣，已經確定找到來源氣船，6月份也已經幾乎完成。

鄒宇新說，基本上4到6月份的供氣，已經有相當把握。天然氣調度過程中，94%是採購現貨來補足，其中來源國家主要是美國跟澳洲，佔了51%。

原油調度部分，他表示，過去有許多從中東進口的原油，現改採用紅海出口原油，或採購現貨補足。改由紅海出口的部分約佔46%，採購現貨則佔54%。整體安全存量都在140天以上。

產業部分，鄒宇新指出，主要三個關鍵節點，第一是乙烯產量，第二是聚乙烯，第三是塑膠袋。乙烯部分，中油四輕4月1日開始增產，4月份可以增加1.9萬噸，5月份可以再擴充到3萬噸。上游的部分，乙烯可以穩定供應。

他說，位於中游，聚乙烯部分，過去產出2.2萬噸，穩定供應內需；未來四輕額外供應乙烯之後，可以提升聚乙烯5,500噸，總共達到2.75萬噸的聚乙烯產量喔，將可穩定供應國內下游－塑膠業者的需求。塑膠袋過去平均供應為8,000噸，上游、中油增產後，將再增加5,000噸塑膠袋產量。

價格方面，鄒宇新提到，乙烯在國外已經漲了六成，但國內乙烯價格只漲了四成。聚乙烯大約漲了30%左右，反映材料成本上漲。塑膠袋部分，舊有庫存不會漲價，倘若廠商3月份用已漲價的新買材料製作塑膠袋，塑膠袋漲幅約30%。

鄒宇新說明，5,000噸平價方案，貨源是額外增加，由中油四輕4月份增產1.9萬噸乙烯，其中調撥5,500噸給台塑製成聚乙烯，再提供給下游塑膠加工業者來做塑膠袋，未來塑膠袋將增加5,000 噸產量。

鄒宇新也說，另外透過平價機制，讓下游市場的塑膠袋價格可以得到控制。希望3月份塑膠袋漲價30%之後，價格可以穩定，4月份價格可以得到控制。

通路端的部分，他表示，上周行政院會公布可至小北百貨、振宇五金採購塑膠袋，目前小北百貨供貨吃緊、有些門市缺貨，政院已緊急調度供應商來供應貨源。市場端來看，產發署已調查1,300多處商圈跟市場，其中300多處塑膠袋有供應吃緊、31處明確表達採購需求，經濟部密切協助中。

行政院 電價 經濟部

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