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女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航示意圖，非當事班機。聯合報系資料照
台灣虎航示意圖，非當事班機。聯合報系資料照

台灣虎航4月3日晚間一架自日本福島返回桃園航班，一名張姓女乘客對空服員咆哮、甩巴掌，引發譁然。台灣虎航企業工會表示，要求公司提出具體保護措施，並將該乘客列入黑名單；桃園市空服員職業工會更呼籲，台灣虎航應宣示拒載機上暴力的旅客，以表明保護員工和飛航安全的立場。

台灣虎航4月3日晚間自日本福島飛往桃園航班，飛機在準備降落時，機上多次廣播準備降落，提醒旅客繫好安全帶、切勿任意走動，但走道側一名張姓女乘客起身疑似穿鞋，空服員在執行檢查時不慎碰觸，盡管空服員立即道歉，並詢問是否需要醫療協助，張女卻情緒激動，不僅對空服員大聲咆哮，更出手掌摑空服員，班機降落時，航警將該女乘客帶走，目前全案移請航警局刑警大隊偵辦。

台灣虎航企業工會4日深夜發出聲明表示，施暴者於機上公然對執勤人員施以肢體攻擊行為，不僅嚴重侵害人身安全與尊嚴，更已逾越社會基本底線，絕非任何情緒或理由所能合理化。

工會表示，嚴正要求加害人為其行為負起全部法律責任，勿企圖規避或淡化其暴力事實，將全力支持會員採取法律行動，捍衛自身權益，並提供必要的協助與支持，與會員站在同一陣線，爭取應有的公義與尊嚴。

此外，台灣虎航面對員工於執勤期間遭受暴力攻擊事件，應積極介入處理，提出具體且明確的保護措施，同時也強烈要求公司將此旅客加入黑名單，拒絕載運，以維護第一線員工的工作安全。

工會強調，保障第一線人員人身安全與執勤尊嚴，為企業最基本責任，面對暴力不該沉默退讓，工會將持續追蹤此案進展，並採取一切必要行動，確保會員權益與職場安全不被踐踏。

而桃園市空服員職業工會也於5日發表聲明，針對3日福島往桃園的IT753航班途中所發生的機上暴力行為，已嚴重威脅機艙秩序和飛航安全，工會除對於該旅客的暴力行為予以強烈譴責，更呼籲台灣虎航宣示拒載機上暴力的旅客，以表明保護員工和飛航安全的立場。

空服員職業工會表示，工會已準備好法律資源，將全力協助本會會員應對訴訟，維護空服員的尊嚴和權利。

工會指出，這已經非第一次有乘客在交通工具上發生嚴重的脫序行為，本會均主張，但凡有乘客對空服員施以肢體暴力或性騷擾，航空公司均應拒載，才能以儆效尤；並呼籲台灣虎航宣示拒載機上暴力的乘客，讓施暴者為自己的言行負起應有的代價，以正航空業和服務業之風氣。

工會強調，乘客或同事對空服員的不當行為，包含肢體暴力和性騷擾在內等不時發生，航空公司應站在支持員工維護自身權利的立場，提供法律資源給員工因應訴訟，以免員工受限於法律資源不足而被逼著息事寧寧人。

桃園市空服員職業工會指出，如果虎航不提供法律資源給承受肢體暴力的空服員，保護本會會員誠是本會職責之所在，我們也隨時準備好充裕的法律基金，對傷害空服員的不肖人士提告到底。

對此，台灣虎航表示，台灣虎航以「飛安第一」為營運基石，且對旅客滋擾事件及暴力相向一貫零容忍，對於本次事件亦肯定該班組員的表現及應對方式，後續將依照程序評估列為黑名單，並將對該班組員進行關懷。

日本 桃園 工會

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