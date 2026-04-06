白沙屯進香百萬人湧進北港 雲林環保局推「綠色功德榜」垃圾減量

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香今年報名高達40萬人，4月16日將抵達北港，當天湧入的人潮預估將破百萬人次，所帶來龐大的垃圾量相當驚人，雲林縣環保局當天除將沿途設立8處定點垃圾回收站，並將出動2輛「粉紅超跑環保車」進駐北港鎮區，機動處理垃圾，籲請香燈腳、信眾落實分類，共同維護進香環境。

白沙屯媽祖徒步北港進香，今年人數將創新高，在抵達目的地北港鎮的當天，不只40萬名報名的香燈腳，各地陣頭、信眾也將會大量湧入北港接駕，估計到粉紅超跑回鑾，將會有超過百萬人次進入北港。

因短時間湧進大批人潮所帶來的垃圾量恐將突破十萬噸以上，遠超過北港清潔隊人力量能所能負荷，雲林縣環保局除將增加人力、裝備外，也將從獎勵垃圾減量著手。

環保局長張喬維指出，往年慣例進香沿途將有許多民眾提供飲食，為減少使用一次性餐具，16日上午8點起將在北港鎮文化中心前人行道設攤，凡自備環保杯、筷、碗2件以上者，到攤位簽署「綠色功德榜」，即可兌換限定媽祖結緣小物。

同時為了方便香燈腳可隨手做回收，環保局當天會出動2輛「粉紅超跑環保車」在北港鎮內隨機移動收取分類的垃圾。

此外並分別在碧水寺、華勝路匯豐汽車展示中心前、在地旅人市集、多那之北港店、拾日coffee、北港文化中心人行道、北港鎮公所及文化路與公園路口等地點，設置8個定點回收分類站，由環保局及雲林海線青年文化觀光發展協會帶領的媽祖環保守衛隊，從上午8點至下午5點駐守在各站點為香燈腳提供環保服務。環保局籲請信眾「跟著女神走 環保作伙守」共同維護進香環境，隨手撿垃圾作功德。

白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮，環保動員因應維護進香環境。記者蔡維斌／翻攝

白沙屯媽祖北港進香今年人潮爆量，預估將湧入百萬人潮，環保動員因應維護進香環境。記者蔡維斌／翻攝