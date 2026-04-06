跑山獸搜救索費 登山界炎上…雪羊力挺發聲：談錢不可恥

去年有民眾登山失聯，熱心山友聯繫「跑山獸」Petr盼協尋，Petr事前告知需收費，事後卻遭批是「賞金獵人」，登山界熱議，事件炎上。知名山岳領域作家雪羊今發文力挺Petr，更直言「談錢並不可恥」，建議他未來明碼標價簽約再協救。

一名山友去年8月攀東卯山失蹤，除警消及林務單位組搜救隊外，有熱心山友聯繫山搜好手「跑山獸」Petr幫忙，Petr事前告知需支付廿萬至卅萬不等費用，山友雖告知家屬，家屬則稱須討論，去年10月即第47天，Petr找到該山友遺體。

但事後傳出家屬疑不願支付高額費用，且Petr發布搜救影片，遭一名搜救教官質疑未將受難者去識別化，二次消費罹難者博取關注，並暗批跑山獸是「賞金獵人」；跑山獸則在影片下說明，家屬有匯十萬元，發影片是盼提升山林安全意識。

然而，跑山獸協助搜救索取費用一事，在登山界炎上，網路社群平台熱議論戰，雪羊今也在臉書發文力挺Petr，他指出，這兩天Beast Runners 跑山獸的影片被人拿來影射偽善，但在他看來，跑山獸Petr在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的。

雪羊表示，Petr聯繫家屬前，只因為發現黃先生也是愛山之人，所以就自己去勘查了數趟，發現真的不好找才打算將「工作性質」加入搜索之中，提出酬勞請求，但不是以日計費，而是有找到再支付的「心意」價，不料正因如此才衍生爭議。

由於，山搜是一個消耗巨量時間又危險的工作，光願意以「找到才收」為前提收費，冒受傷與犧牲家庭時間的前提上山搜索，就已經非常了不起。畢竟「收費看心意」、「找到才會收取」，當然不會有任何契約，很可能被事後反悔。

雪羊說，他看過太多失蹤懸案的留言區，都在喊著要家屬找跑山獸幫忙，又想到他對收費的佛系態度，每次都覺得十分揪心，因為有多少人在求助同時能想到，一位父親協助搜救除了要冒極大風險，還必須犧牲陪伴妻兒的寶貴時間。

他強調，最終台中這起搜救案有付費，他也從未看過Petr本人對此表示過什麼，卻遇到惡意曲解抹黑，他以一個父親的身份為Petr抱不平，也譴責這行為，畢竟山難收費天經地義，國家沒收只是因為稅金還足夠支持人道精神。

雪羊直言，「談錢並不可恥，可恥的是要求一個父親無償出門做善事，事成後不准他收錢、也不准從別的管道得到報酬。」他支持Petr未來的山難搜索都明碼標價、與家屬簽訂契約再執行，這也是我他所能想到最好的公益與家庭的平衡了。