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入境旅客非法攜帶電子煙、走私螺螄粉 高雄關籲遵守規定
高雄關近日陸續查獲民眾自國外入境時非法攜帶之電子煙（載具91支、菸油195個）、加熱菸（載具36只、6,796包），及於金門料羅商港、高雄商港等地查獲大量走私的螺螄粉（4,137公斤）。高雄關表示，這些物品均違反菸害防制法及海關緝私條例等相關規定。
高雄關進一步說明，依據菸害防制法規定，電子煙及未經核定的加熱菸均禁止輸入，旅客若非法攜帶入境，將處新臺幣5萬元至500萬元罰鍰。此外，中國大陸製食品（如螺螄粉）若自金門、馬祖及澎湖地區以郵包或快遞「寄運」至臺灣本島，民眾如未提供合法進口來源證明者，因涉及私運行為，違反海關緝私條例之規定，海關將依法沒入、裁處罰鍰，貨物並予以銷毀。
高雄關呼籲，為維護國人健康及國內防疫安全，提醒民眾返國時切勿違法攜帶或郵寄上述物品，以免觸法受罰。民眾於出國旅遊或跨境購物時應特別留意相關規定，相關入境規範可至財政部關務署官網（旅客通關專區 https://web.customs.gov.tw/htmlList/3）查詢，以利加速通關。
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