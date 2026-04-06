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高雄毒春捲食安風暴擴大 專家：室溫超過2小時吃有中毒風險

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
長庚醫院毒物科醫師顏宗海建議，春捲若放室溫不要超過2小時才吃，否則會有食物中毒的風險。記者徐白櫻／翻攝
長庚醫院毒物科醫師顏宗海建議，春捲若放室溫不要超過2小時才吃，否則會有食物中毒的風險。記者徐白櫻／翻攝

高雄正義市場爆發春捲食物中毒案，受害者人數已經上升至134人，其中38人尚未出院。長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，春捲常包裹高麗菜、豆干等內容物，放室溫最好不要超過一至兩小時，否則會被環境中的微生物汙染，誤食可能造成食物中毒。

昨日爆發正義市場春捲食安問題後，網路上也有其他民眾反映家中所買的春捲味道酸臭，「上午買、下午要吃已經壞掉」。

長庚醫院毒物科醫師顏宗海提醒，醫學上有個數字叫「危險溫度」，若是介於7℃至60℃之間就是危險溫度，目前是冬天，室溫大部分是20幾度，也是在危險溫度當中，一般環境中常見的金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等微生物容易在危險溫度中孳生，造成食物中毒。

顏宗海說，潤餅、春捲的配料大部分是高麗菜、豆干、豆芽菜、蘿蔔及花生粉等，這些熟食放室溫下不要放太久，最好不要超過一至兩小時，因為容易處於「危險溫度」，會被環境中的微生物所汙染，民眾誤食的話會造成食物中毒。

顏強調，一般食物中毒的症狀都是以急性腸胃炎的表現為主，如嘔心、腹痛、腹瀉，甚至發高燒，這次事件是哪種配料造成食物中毒，有待進一步釐清。不過他建議民眾或業者，熟食或配料放室溫不要超過一至兩小時，要長時間保存，最好放在溫度4℃的冰箱內，避開危險溫度。

食物中毒 高雄

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