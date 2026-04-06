快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

鼻咽癌放療後遺症纏身 中醫調理助6旬男半年重拾生活品質

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應及早就醫評估，透過中西醫整合照護，可改善後遺症提升生活品質。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供
台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等症狀，應及早就醫評估，透過中西醫整合照護，可改善後遺症提升生活品質。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／南市醫提供

台南一名67歲林姓男子多年前因罹患鼻咽癌並接受放射治療，雖病情穩定未再復發，但卻長期飽受頭暈、頭痛、耳鳴與口鼻乾燥等後遺症困擾，後來尋求台南市立醫院中醫協助，透過中藥與針灸合併治療，症狀逐步改善緩解，讓林男的生活品質大幅提升。

台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，鼻咽癌患者長期接受放射治療，易造成「氣陰兩虧」、津液不足與經絡失養，進而引發頭暈、耳鳴與口乾等不適，臨床治療多以益氣養陰、生津潤燥為原則，採用中藥方劑並搭配針灸，促進頭頸部經絡暢通與耳部氣血循環。

他提到，林姓男子就醫時，聽力檢查顯示右耳約65分貝、左耳約85分貝，聽力明顯下降，且常有頭暈、頭痛、鼻乾、口乾等不適症狀，讓生活備感困擾，不過，經治療約2周後，林男自覺頭暈明顯減輕，鼻乾與口乾也大幅改善，耳部分泌物減少，睡眠品質逐漸提升。

林男持續規律調理半年，頭痛發作次數大幅降低，幾乎不再頭暈，耳鳴音量減小、耳悶感改善，精神狀態轉佳，聽力清晰度也有所提升，頸部緊繃僵硬情形也逐漸緩解。

趙念廷指出，鼻咽癌患者常因放射線影響鼻咽部黏膜、唾液腺及周邊組織，導致唾液分泌減少與黏膜乾燥，進而出現口乾、鼻乾等症狀，並可能影響耳咽管功能，而耳咽管負責調節中耳壓力及分泌物引流，一旦功能受損，可能造成中耳通氣不良或分泌物積聚，導致耳悶、耳塞、慢性中耳炎、耳鳴甚至聽力下降。

趙念廷提醒，鼻咽癌患者在放療後出現耳鳴、耳悶或聽力變化並不少見，建議患者平時應多補充水分，避免辛辣、燥熱及刺激性食物，維持口腔濕潤與良好清潔習慣，若出現耳鳴、耳悶或聽力異常等症狀，應及早就醫評估，透過適當治療與中西醫整合照護，有助改善放療後遺症並提升生活品質。

台南

延伸閱讀

春天焦慮、失眠當心「這疾病」復發 醫：多吃三種食物有助穩定身心

從呼吸喘到能工作 雙標靶翻轉晚期肺癌

發生率上升 無痛血尿別輕忽 膀胱癌圍手術期合併療法 縮小腫瘤 提升存活率

核醫精準放射標靶 晚期攝護腺癌保有生活品質

相關新聞

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

煙囪雲發展中 氣象粉專示警：這3地有較大雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，目前在中彰近海有一個煙囪雲正在發展，不斷發展出雲雨並移入中部陸地，所幸最強的還在海上。且環境逐漸不利發展，短時間內苗栗到雲林降雨持續中，尤其苗栗、台中、彰化沿海有較大雨勢。

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

高雄市三民區正義市場春捲攤疑似爆發食物中毒事件。高市衛生局最新情況，今天上午通報人數已上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，且食安風險情節重大，就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

高雄毒春捲食安風暴擴大 專家：室溫超過2小時吃有中毒風險

高雄正義市場爆發春捲食物中毒案，受害者人數已經上升至134人，其中38人尚未出院。長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，春捲常包裹高麗菜、豆干等內容物，放室溫最好不要超過一至兩小時，否則會被環境中的微生物汙染，誤食可能造成食物中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。