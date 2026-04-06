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墾丁2026台灣祭3天逾百萬人次參加 北返車流預估中午後湧現
「2026台灣祭」自4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區舉行，三天活動吸引逾百萬人次參與，屏鵝公路3天南下車流量逾11萬輛次，今天為連假最後一天，預估中午過後北返車潮將明顯增加，警方將視車流狀況實施北上調撥車道及分流引導，請民眾配合。
屏東縣警察局統計，清明連假首日至第3日台1線及台17線車流量，南下11萬5244輛次、北上9萬8863輛次，其中南下前往墾丁的車流4萬5441 輛次，佔南下總量近4成，顯示台灣祭帶動大量集中車潮。
今天連假最後一天，預估中午過後北返車流將增加，警方將視車流狀況實施台1線楓港至枋山大橋北上調撥車道，並搭配永翔分流引導，減少壅塞情形，請駕駛依照警方指揮。
警方表示，民眾可多加利用「屏東出遊不踩雷」交通資訊網頁（https://pingtungtraff-kpl2qbrx.manus.space/）、CMS電子看板及警廣FM93.1，即時掌握路況與停車資訊。
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