清明下雨養殖戶搶收文蛤 池邊批發價比去年下跌三成

今年春季到清明的天氣穩定，文蛤產量提高約四成，彰化縣產地批發價每台斤均價53元至55元，比去年75元均價下滑三成，但零售市場售價沒下跌，大顆文蛤每台斤維持在120元。

彰化縣文蛤養殖面積約1400公頃，年產量最高9千噸，僅次於雲林縣、台南市，今年彰化縣文蛤產地批發價每台斤均價比去年低三成。彰化縣黃姓文蛤養殖戶今表示，去年冬季到今年初春的溫度冷熱平均，春季到現在也沒暴熱或暴冷，氣溫適合文蛤生長，每個養殖池都有收穫，平均產量提高約四成，加上南部文蛤正在收成，市場供給量增加導致批發價下跌。

另一名黃姓養殖戶表示，今年育成率六至七成，不算高，氣象預報清明節下雨，養殖戶擔心雨水沖淡文蛤養殖池水的鹹淡度及酸鹼值，這兩天趕著捕撈，大盤商看準養殖戶集中收成又趕著新鮮出貨，不願提高收購價，使批發價被壓在每台斤均價53元至55元。

目前大顆文蛤每台斤零售價120元，中顆90元至100元，小顆70元至90元，家庭主婦沒買到較便宜的文蛤來感受產地價格已降低。縣議員洪騰明說，漁產品的產銷機制跟蔬菜較不同，無法快速把產地反映到消費端，去年產地70元時市場也是這個價格，產銷系統自有平衡機制，他認為漁產品價格新鮮最重要，民眾還是可以多購買文蛤補充營養。