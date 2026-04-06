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失智症能假裝嗎？ 醫：健忘、迷路可以模仿 但「這一點」騙不了人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報資料照片
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報資料照片

如今，超高齡社會下，愈來愈多人罹患失智症，但其不僅是醫療議題，更是照顧問題。可是，失智症能「假裝」嗎？睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，從表面來看，失智症的部分症狀確實可能被模仿，例如健忘、重複提問、迷路或情緒淡漠。但失智症是一種持續進行、影響全面認知功能的退化性疾病，不僅涉及記憶力，還包括語言能力、判斷力、空間感與人格變化。

臨床觀察，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」，如在無壓力或涉及自身利益時，反而能表現出正常邏輯與反應。

西醫診斷上，失智症並非僅靠主觀描述，而是透過多層次的客觀檢測。首先是認知功能測驗，如簡易心智量表（MMSE）或蒙特利爾認知評估（MoCA）。若受試者在簡單問題上頻頻出錯，卻能流暢回答複雜問題，這種不一致性往往會引起醫師警覺。

其次是影像學檢查，包括磁振造影（MRI）或電腦斷層（CT），可觀察大腦結構變化。更進一步的正子斷層掃描（PET），則能評估腦部代謝與蛋白沉積狀況。若影像顯示腦部功能正常，卻伴隨嚴重認知障礙表現，便需進一步評估。

此外，神經心理學測試也能分析受試者的作答模式與努力程度。有些測驗專門設計用來辨識「刻意表現不佳」，假裝者反而容易表現得過於誇張，與真實患者的錯誤型態不符。

中醫角度來看，吳宛容指出，透過「望、聞、問、切」，仍能從整體狀態判斷患者是否存在真正的神志異常。中醫將失智症歸屬於健忘、善忘或呆病，強調「心藏神」。

吳宛容說，真正失智患者常呈現眼神呆滯、反應遲緩，與「腎精不足」相關；反之，若患者眼神靈活、反應敏捷，則可能顯示其「神氣未散」。此外，中醫師也會透過舌診與脈診來輔助判斷。若舌象、脈象與症狀不符，便可能存在疑點。

值得注意的是，有些類似失智的表現，其實來自憂鬱症所引發的「假性失智」。透過適當治療後，症狀往往可明顯改善，這也是鑑別的重要依據。吳宛容強調，中西醫在辨識失智症上各有優勢：西醫重視數據，中醫強調整體。兩者結合，能更全面理解患者狀態。

吳宛容提醒，醫療的目的，不只是揭露問題，更是理解患者背後的需求，協助其回到更穩定的身心狀態。在高齡化社會下，失智症議題需要更細緻與跨領域的關懷。

失智症 中醫

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