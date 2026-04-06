高樓層也擋不住？她開冷氣後冒出8隻大蚊子 內行揭4大入侵路徑

住高樓也躲不掉蚊子？一名女子近日透露，自己住在12樓，平時窗戶幾乎都不開，沒想到最近一開冷氣，家中竟突然冒出一堆大蚊子，光是一個晚上就打了8隻，讓她崩潰直呼「到底從哪裡上來的？」

原PO在Threads發文表示，最近發現家裡蚊子明顯變多，而且體型都不小。她原本以為是房內哪裡出了問題，還特地把房間、廁所的排水口封住，洗手台也關起來，窗戶更是一直維持緊閉，卻還是擋不住蚊子出現。

由於數量實在太誇張，她也懷疑，蚊子是不是根本不是從一般想像的地方進來，而是沿著冷氣縫隙、排水管，甚至室內外機之間的通道鑽進屋內，讓她無奈表示，現在晚上只能靠噴防蚊液才能勉強睡覺。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「蚊子很聰明，會搭電梯，我看過很多次。另外一個可能是上下樓的鄰居陽台有積水容器，搭電梯上樓的蚊子見狀，就生生不息了」、「蚊子從地下室跑進電梯再上12樓，地下室如有排水溝蓋要投藥」、「我們家是從抽油煙機跑上來的」、「蚊子會從冷氣的外循環通風口進來，也會從窗戶下面的縫進來，還會從廚房的排油煙機進來。我以前曾經一個晚上打過30幾隻，而且我是窗戶、門都有關起來，最後是選擇吊蚊帳，才能一覺到天亮」、「日本除蚊噴劑狠好用，出門前噴一噴，回家沒半隻」、「去買個液體電蚊香，很有效」。

事實上，中興大學昆蟲系教授杜武俊曾指出，蚊子的飛行高度可達50至150公尺，換算成樓層，等於能輕鬆飛上50樓。此外，他也提醒，若大樓汙水池或化糞池未清理乾淨，蚊子容易從管線入侵家中，也可能跟著電梯中的人一起到高樓層。