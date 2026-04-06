快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

小便有泡泡！ 超過「這時間」未消散恐是腎臟拉警報 醫：注意三關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF
尿液檢查發現尿蛋白，出現泡泡尿，小心腎臟出問題。圖／123RF

尿液有泡泡，不一定代表腎臟生病，但如果泡沫細緻、如啤酒般，且超過5分鐘仍未消散，就要小心是病理性蛋白尿，可能是腎臟病警訊。腎臟科醫師洪永祥指出，小便像一杯剛倒出來的生啤酒，泡泡多且又細又綿密，千萬不要再拖延，盡快就醫檢查腎功能。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，小便有泡泡，常見解尿用力、尿液流速較快、流量較大而造成，通常在幾分鐘內泡泡會消失。但持續且不易散去，請提高警覺並非正常現象，而是腎臟的腎絲球受損在求救，當蛋白質漏出，可能是慢性腎臟病、糖尿病或高血壓，也可能是尿路感染發炎。

洪永祥指出，原本應該要留在身體裡的蛋白質，因為腎臟生病無法保留在體內，蛋白質跑到尿裡面，才會出現綿密的泡泡尿。其治療取決於成因，若是腎臟問題，症狀輕微首選藥物治療，減少尿蛋白並保護腎臟；若控制無效則要進行腎臟切片與免疫療法確診病因。

「我是不是水喝太少？」洪永祥說，民眾常提出這樣的疑問，喝水太少導致尿液濃度過高確實是常見原因。但是泡泡尿不一定是腎臟病，尿液裡面有很多黏稠物質，像是尿素氮、尿酸，而最黏的就是蛋白尿。若是偶爾出現大大小小的泡泡，很快散去就是水喝太少、尿太濃稠所導致。

洪永祥提醒，記住泡泡尿恐是腎臟喊救命的三個關鍵條件，只要符合兩個，趕快就診腎臟科不要再拖延，早期診斷可透過尿液分析及早保腎。

1.泡泡綿密細小、厚厚一層像生啤酒。

2.持續超過5分鐘仍未消散。

3.連續超過一周都有出現泡泡尿。

洪永祥強調，慢性腎臟病初期幾乎沒有症狀，不痛、不癢，但腎功能可能正在慢慢下降，不少人都是拖到水腫、疲倦，嘔吐甚至需要洗腎才發現。謹記「泡、水、高、貧、倦」五大警訊，糖尿病、三高患者、長期服用止痛藥或有腎臟病家族史者，應定期篩檢，避免錯過治療時機。

高血壓 泡泡 腎臟病

延伸閱讀

日本止痛藥物小心「傷腎」！ 專家：保健食品也別亂吃

下班小腿襪痕消不掉？營養師揭水腫8原因 「1動作」在家自我檢測

腎病引腳腫？ 醫：恐癌症術後淋巴水腫作祟

發生率上升 無痛血尿別輕忽 膀胱癌圍手術期合併療法 縮小腫瘤 提升存活率

相關新聞

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

煙囪雲發展中 氣象粉專示警：這3地有較大雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，目前在中彰近海有一個煙囪雲正在發展，不斷發展出雲雨並移入中部陸地，所幸最強的還在海上。且環境逐漸不利發展，短時間內苗栗到雲林降雨持續中，尤其苗栗、台中、彰化沿海有較大雨勢。

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

高雄市三民區正義市場春捲攤疑似爆發食物中毒事件。高市衛生局最新情況，今天上午通報人數已上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，且食安風險情節重大，就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

高雄毒春捲食安風暴擴大 專家：室溫超過2小時吃有中毒風險

高雄正義市場爆發春捲食物中毒案，受害者人數已經上升至134人，其中38人尚未出院。長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，春捲常包裹高麗菜、豆干等內容物，放室溫最好不要超過一至兩小時，否則會被環境中的微生物汙染，誤食可能造成食物中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。