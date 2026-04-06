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蘇花路廊還有1萬輛車潮等著北上 中橫東段今起恢復管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路東段今起恢復每天5時段放行管制。圖／公路局東區養護工程分局提供
台8線中橫公路東段今起恢復每天5時段放行管制。圖／公路局東區養護工程分局提供

清明節連假進入尾聲，今天為連假第4天，蘇花路廊上午全線順暢，公路局東區養護工程分局預估北上車潮還有約1萬輛，提醒用路人提早規畫行程。連假期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段，即日起恢復每天5時段放行管制，請駕駛人留意通行時間。

公路局東區養護工程分局表示，關原至天祥路段（台8線114.6公里至167.3公里）每天放行時段為7時至8時、10時、12時至13時、15時及16時30分；天祥至太魯閣段（台8線167.7公里至184.5公里）同樣採5次放行，時段為7時至8時、10時至10時5分、12時至13時、15時至15時5分及17時至17時30分，每天18時至隔天7時，全線實施夜間封路管制。

太魯閣工務段提醒，通行大禹嶺至太魯閣口全長約74公里路段的用路人，東行（大禹嶺往太魯閣）最晚建議於17時前抵達天祥，以免沒趕上17時至17時30分最後放行時間；西行（太魯閣往大禹嶺）則建議最晚於15時通過砂卡礑隧道東口管制站，避免18時夜間封路前還沒通過關原管制站。

另外，太魯閣口至長春隧道路段持續採分流通行措施，太魯閣往天祥方向行經砂卡礑隧道、西拉岸隧道再至長春隧道；天祥往太魯閣則由台8線經長春隧道出太魯閣口。公路局指出，山區道路易受天候與地質影響，放行時段可能調整或取消，建議民眾行前查詢即時路況並留意廣播掌握道路資訊。

台8線中橫公路東段今起恢復每天5時段放行管制。圖／資料照片、太魯閣工務段提供
台8線中橫公路東段今起恢復每天5時段放行管制。圖／資料照片、太魯閣工務段提供

清明節連假第4天，蘇花路廊今天上午全線順暢。圖／翻攝公路局即時影像
清明節連假第4天，蘇花路廊今天上午全線順暢。圖／翻攝公路局即時影像

中橫公路 太魯閣 清明節

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