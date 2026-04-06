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明開工鋒面南下全台雷陣雨 中部以北降雨明顯 周四之後晴朗高溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，北部有較大雨勢，且略為降溫。聯合報系資料照片
今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，北部有較大雨勢，且略為降溫。聯合報系資料照片

今天是清明連假收假日，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今天中部以北水氣較多，要留意局部大雨。明天開工日受鋒面影響，全台都有降雨機率，中部以北有較大雨勢，北部降溫。周三起東北季風減弱，各地溫度回升，周四至下周日都是穩定溫暖天氣。

劉沛滕指出，今天北部及部分中部山區有大雨，南部以多雲到晴為主。明天鋒面逐漸通過，各地降雨明顯，周三東北季風減弱，雨勢減少，周四起各地回到多雲到晴天氣型態。

劉沛滕指出，目前鋒面位於馬祖至華南一帶，今天清晨北部有明顯雨勢，上半天中部以北有較大雨勢，目前北部雖然有降雨空檔，仍有回波逐漸移入，天氣不穩定，宜花也有局部短暫陣雨，南部轉為多雲到晴天氣。明天鋒面南下通過台灣，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，明天各地都有局部短暫陣雨或雷雨，北部及中部有局部大雨機率。周三雨勢趨緩，清晨西半部仍有降雨，白天逐漸轉為多雲，僅東半部及各地山區有降雨情形。周四至下周日環境轉乾，各地多雲到晴，要留意日夜溫差。

溫度方面，劉沛滕指出，今天白天西南風影響，各地高溫都有25度以上。明天鋒面通過影響，北部氣溫明顯下降。周三東北季風減弱，氣溫回升，周四起各地白天都有28至30度，南部更有30度以上，要留意日夜溫差大。

此外，劉沛滕也說，明天上午前金門及馬祖有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

馬祖 高溫

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