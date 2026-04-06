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路樹倒鐵軌區間車撞上燈破裂 台鐵內灣線停駛11時恢復通車

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
兒童清明連假第4天，台鐵新竹內灣線今晨發生路樹倒塌侵入鐵軌事故。記者黃羿馨／攝影
兒童清明連假第4天，台鐵新竹內灣線今晨發生路樹倒塌侵入鐵軌事故。記者黃羿馨／攝影

兒童清明連假第4天，台鐵新竹內灣線今晨發生路樹倒塌侵入鐵軌事故。台鐵公司表示，今天早上8時35分，1806次區間車行經合興至富貴站間（K24+800）時，撞上傾倒侵入路線的樹木，所幸無人員傷亡，僅列車尾燈破損一顆，不影響安全，10時13分處理完畢，將於11時10分起恢復正常行駛。

台鐵公司表示，後續因列車無法繼續行駛，1806次隨即退回九讚頭站，折返改行1807次回北新竹。台鐵也緊急通報工務單位前往現場清除路樹。

受事故影響，九讚頭至內灣間路線一度不通，1806及1807次列車該區間停駛，內灣線列車目前僅行駛至竹東站。台鐵已啟動竹東至內灣間公路接駁措施，協助旅客接續行程，倒塌路樹於上午10時13分處理完畢，路線開通並取消公路接駁，恢復正常通車。

台鐵表示，內灣線列車自1814次（竹東11時10分開）起恢復正常行駛，竹東=內灣間公路接駁取消，對於此次事故造成旅客不便，深感抱歉。

新竹 內灣 路樹

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