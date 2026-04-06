北返湧車潮 國5北上「紫爆」時速12公里下午起高乘載管制

今天為清明節連續假期收假日，國道北返湧車潮，國5北上「紫爆」，宜蘭到頭城時速只有12公里。

高公局指出，昨日(5日)全日交通量為 112.4百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋至銅鑼（大客車火燒車），北向大林至斗南、西螺至彰化、新竹系統至湖口；國3北向斗六至竹山、後龍至西濱、茄苳至寶山、高原至大溪。

國5北向宜蘭至坪林，除國3北向大山至西濱於今天凌晨1時紓解、國5於凌晨2時紓解外，其餘路段於23時後大致順暢。至於今日0-5時交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之2.1倍；預估今日交通量為111百萬車公里。

高公局指出，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。