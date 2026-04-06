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清明連假收假日湧現返工作地車潮 省道13處地雷路段需注意
今天是清明連假第4天也是收假日，將湧現返回工作地的車潮，交通部公路局預估，今天有13處易壅塞路段，已規畫替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，另也協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班。
昨天是清明節，多處鄰近墓園或寶塔路段有掃墓祭祖車潮出現，部分省道也有車多情形；國道客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5409班次，疏運10萬9071人、東部國道客運路線共計行駛1592班次，疏運3萬3081人。
公路局表示，今日收假將湧現返回工作地車潮，預估易壅塞路段包含銜接國道路段的台65線土城交流道、台64線中和交流道、台74線霧峰交流道、台86線仁德系統交流道、台88線鳳山至五甲西向路段。
主要城際道路壅塞路段有台61線香山至鳳鼻及中彰大橋北向路段、台9線蘇花路廊及南迴公路北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光風景區的台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段等也恐壅塞，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況。
公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。
此外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折。
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