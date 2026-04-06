收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

據了解，受天候不穩影響，上午僅有2架次小飛機順利降落，其餘有多架次飛機都因為雲幕太低，在嘗試了幾次後，只能無奈返航。

金門航空站指出，候機人潮明顯增加，現場秩序由站方加派人力維持。為因應大量候補需求，預計上午11時於聯合候補櫃檯統一統計現場候補人數，呼籲有搭機需求旅客儘速前往登記，以利後續航班調度與座位安排。

海上交通同樣受阻。金門小三通航線因濃霧影響，自上午8時起暫停航駛，往返廈門、泉州航班全面停航，水頭碼頭湧現大量滯留旅客，現場人潮壅塞，大家都在等候復航消息。

馬祖地區情況亦不樂觀，受濃霧影響，機場關場，航班全面暫停起降。連江縣交通旅遊局表示，「新臺馬輪」原訂航班已調整為上午10時30分開航，建議有急迫返台需求旅客可優先考慮改搭海運，並可透過馬祖海上交通訂位系統或前往南竿福澳港現場查詢與購票。

航港局提醒，近期天候不穩，離島交通易受濃霧影響，建議旅客出發前務必確認航班或船班最新資訊，預留彈性行程時間，以免行程受阻。

受天氣影響，金門尚義機場航班大受影響，早上已取消5架次航班，機場擠滿候機旅客。記者蔡家蓁/攝影