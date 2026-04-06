聖馬爾定醫師許明恩苦練印尼越南語 助移工跨越職災就醫隔閡

嘉義市聖馬爾定醫院職業醫學科醫師許明恩，為打破外籍移工就醫時的語言隔閡，利用公餘時間有系統地學習印尼語與越南語。許明恩表示，過去移工常因無法準確描述病痛造成資訊落差，現在透過母語問診，不僅能精準診斷職業性皮膚病等病症，更讓移工在診間放鬆神情，建立深厚的醫病信任。

許明恩表示，外籍移工多從事高風險行業，隨人數逐年增加，職業傷病的預防更顯重要。曾有名越南移工雙手反覆濕疹，雖有公司人員陪同卻無法完整溝通，經他以越南語直接問診，才確認為職業性濕疹並成功透過調整工作改善症狀。這類經驗讓他體會到，以對方能理解的方式溝通，能大幅提升醫療照護品質。

聖馬爾定醫院是目前嘉義地區唯一榮獲勞動部認可「職業傷病診治」及「職災職能復健」雙專責醫院。許明恩表示，職業醫學涵蓋預防、治療及重返職場等面向，未來將持續透過母語推廣職業安全觀念，確保移工在面臨傷病時能清楚自身權益並獲得適當治療，讓醫療團隊成為勞工最堅實的後盾。