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議員揭新北護苗計畫安置費偏低 保母嘆「靠愛心撐不久」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市護苗計畫是針對兒少保護個案照顧服務，結合醫療等資源，提供到宅健康關懷、特殊需求照顧及生活補助。圖為土城醫院兒科醫師陳力振檢查護苗寶寶。圖／新北市社會局提供
新北市護苗計畫是針對兒少保護個案照顧服務，結合醫療等資源，提供到宅健康關懷、特殊需求照顧及生活補助。圖為土城醫院兒科醫師陳力振檢查護苗寶寶。圖／新北市社會局提供

新北市推動「護苗計畫」，針對遭緊急安置的幼童，由合作保母提供24小時照顧。不過新北市議員陳儀君指出，目前計畫給付標準偏低，一般兒童每月僅補助3萬0420元，發展遲緩或身心障礙兒童每月3萬5090元，遠低市場行情的5萬4000餘元，更未納入奶粉、尿布、生活用品及年終獎金，導致保母投入意願低落，不易找到優質照顧者「難保剴剴案會不再發生」。保母直言，他們都很有愛心，「但光靠愛心是撐不下久的」。

陳儀君表示，一般家庭若自費將孩子送托，24小時全日加上假日，費用可達5萬4000元，身障兒童另可申請補助，實際照顧費用更高，反觀護苗計畫的支付標準，與市場價格相差至少1萬5000元到2萬元，一般收拖案還有一個月年終獎金。

她指出，緊急安置的孩子因特殊情況，不少人曾遭受疏忽、暴力，甚至虐待，剛進入保母家時，情緒不穩、缺乏安全感，照顧難度遠高於一般托育，現行補助費用沒誘因。

一名長期承接護苗計畫的保母坦言，現在安置一般兒童每月只有3萬420元，發展遲緩或身心障礙兒童約3萬5000元左右，約有4到5成緊急安置的孩子伴隨發展遲緩、語言或情緒障礙，但孩子尚未正式取得診斷證明，只能以一般兒童標準給付。

保母說，這筆錢必須負擔孩子24小時的照顧，除了第一個月可申請採購生活用品費，之後的奶粉、尿布、衣物、日用品幾乎都得由保母自行吸收。

保母說，雖然護苗計畫強調的是緊急短期安置，但也有孩子一待就是一年半，長期占掉一個名額，影響自己原本可承接的一般托育工作，「如果接兩個一般日托，一個月就有3萬6000元，那為什麼他們要接24小時、壓力又大的安置案？」

他表示，願意投入護苗計畫的人，多半是因為捨不得孩子，但「不能永遠只靠愛心」，有不少同業都認為，若能與市場行情拉近、補貼實際雜支，願意加入的人自然會增加。

陳儀君也指出，新北市目前護苗計畫僅約50床容量，但新北人口超過400萬人，需要協助的孩子比例更高，第一線社工常因找不到安置床位焦慮奔波，若每名兒童每月多增加約2萬元補助，即使以50床計算，一年增加經費也有限，卻能有效提升保母投入意願、穩定照顧品質，讓社工有更多籌碼協助孩子。

陳儀君要求社會局盡速檢討護苗計畫，並放寬對發展遲緩兒童的認定，這些孩子是社會上最需要被照顧的人，不能讓第一線只靠熱情苦撐，最後連孩子都沒地方去。

社會局長李美珍表示，護苗計畫相關安置費用是依中央訂定標準給付，並隨低收入戶補助標準逐年調整，市府對於願意加入護苗計畫的保母一直都非常感謝，對於補助費用調整，會評估是否有調整空間。

李美珍說，除補助費用，市府也持續結合民間捐贈資源挹注，讓第一線照顧者獲得更完整的協助。

保母 新北

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