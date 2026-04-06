快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
有用路人昨晚開了5小時的車才回到台北，光是在平面交流道就塞了二、三小時，上不了國5主線，哀號以後連假不敢再來宜蘭。圖／翻攝自threads
有用路人昨晚開了5小時的車才回到台北，光是在平面交流道就塞了二、三小時，上不了國5主線，哀號以後連假不敢再來宜蘭。圖／翻攝自threads

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

今天收假日，國5主線儀控在上午8時42分已經啟動，透過號誌管制車流；上午9時30分雪隧前已回堵2.5公里，要上國5的各交流道匝道也都出現排隊車龍，長達1.5至1公里。坪林行控中心說，今天北上仍車多，但不致於像昨天，請用路人留意行車資訊，避開塞車時段。

昨天是國5這波清明連假的最塞日，上午就已出現回堵，下午1時至6時實施高乘載管制，有用路人與朋友吃完夜市美食後，選擇7時許開車北返，在進入交流道的平面道路就塞到上不去，雪隧前回堵再塞一波，動彈不得，塞到回台北家已經晚上12時，讓她狂呼「對不起，以後連假不敢再來宜蘭了」。

網友留言「高乘載管制後，會湧現一波車流，要避開這時段」；也有網友分享連假塞車的恐怖經驗，「曾經晚上11點排隊，1點剛上交流道，2點過國五紅綠燈，3點才到家，從此之後連假要去請搭客運」、「收假北上曾經塞過九小時……才到家」、「曾經，大年初二從礁溪市區出發（晚上11點），抵達北車附近已是凌晨2點。再也不敢連休去宜蘭」。

識途老馬跳出來教大家「走台二濱海公路啦，再從暖暖上國道，雖然路途較遠，至少不會狂塞，二個多小時到台北」，也有人建議「連假收假都走北宜公路北上，在坪林接回國道，省時多了」。

有人問貼文「為什麼不搭乘國道客運，懲罰你們愛開車來宜蘭的人」；貼文者則回應，「因為兩天一夜住宿，行李很多，所以開車比較方便」，民眾認為「通常大家以為收假日才會塞，經驗顯示收假前一天，才最塞。建議大家再住一天」。

昨晚國5北上狂塞，雪隧前路段一度時速只有個位數，幾乎動彈不得。圖／翻攝自threads
昨晚國5北上狂塞，雪隧前路段一度時速只有個位數，幾乎動彈不得。圖／翻攝自threads

北宜公路 台北 塞車

延伸閱讀

北返車潮來了！國5紫爆「時速10公里」恐塞到深夜 明壅塞路段一次看

國道湧現車潮多路段壅塞 國5北上「紫爆」時速不到20公里

連假車潮 國5清明恐從早塞到晚

清明連假首日凌晨湧車潮 蘇澳南下崇德要花140分

相關新聞

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

把握下午到明晨穩定天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨晚到今天白天鋒前的降雨慢慢告一段落，再來應該會有一小段降雨較少短暫空檔。從明天(7日)天亮前開始，隨著鋒面南移到達，降雨又會開始增多，一直到明天入夜之前，台南以北到大台北一帶都要注意對流系統發展帶來雷雨或較大雨勢的機會。

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

煙囪雲發展中 氣象粉專示警：這3地有較大雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，目前在中彰近海有一個煙囪雲正在發展，不斷發展出雲雨並移入中部陸地，所幸最強的還在海上。且環境逐漸不利發展，短時間內苗栗到雲林降雨持續中，尤其苗栗、台中、彰化沿海有較大雨勢。

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

高雄市三民區正義市場春捲攤疑似爆發食物中毒事件。高市衛生局最新情況，今天上午通報人數已上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，且食安風險情節重大，就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

高雄毒春捲食安風暴擴大 專家：室溫超過2小時吃有中毒風險

高雄正義市場爆發春捲食物中毒案，受害者人數已經上升至134人，其中38人尚未出院。長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，春捲常包裹高麗菜、豆干等內容物，放室溫最好不要超過一至兩小時，否則會被環境中的微生物汙染，誤食可能造成食物中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。