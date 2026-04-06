國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

今天收假日，國5主線儀控在上午8時42分已經啟動，透過號誌管制車流；上午9時30分雪隧前已回堵2.5公里，要上國5的各交流道匝道也都出現排隊車龍，長達1.5至1公里。坪林行控中心說，今天北上仍車多，但不致於像昨天，請用路人留意行車資訊，避開塞車時段。

昨天是國5這波清明連假的最塞日，上午就已出現回堵，下午1時至6時實施高乘載管制，有用路人與朋友吃完夜市美食後，選擇7時許開車北返，在進入交流道的平面道路就塞到上不去，雪隧前回堵再塞一波，動彈不得，塞到回台北家已經晚上12時，讓她狂呼「對不起，以後連假不敢再來宜蘭了」。

網友留言「高乘載管制後，會湧現一波車流，要避開這時段」；也有網友分享連假塞車的恐怖經驗，「曾經晚上11點排隊，1點剛上交流道，2點過國五紅綠燈，3點才到家，從此之後連假要去請搭客運」、「收假北上曾經塞過九小時……才到家」、「曾經，大年初二從礁溪市區出發（晚上11點），抵達北車附近已是凌晨2點。再也不敢連休去宜蘭」。

識途老馬跳出來教大家「走台二濱海公路啦，再從暖暖上國道，雖然路途較遠，至少不會狂塞，二個多小時到台北」，也有人建議「連假收假都走北宜公路北上，在坪林接回國道，省時多了」。

有人問貼文「為什麼不搭乘國道客運，懲罰你們愛開車來宜蘭的人」；貼文者則回應，「因為兩天一夜住宿，行李很多，所以開車比較方便」，民眾認為「通常大家以為收假日才會塞，經驗顯示收假前一天，才最塞。建議大家再住一天」。