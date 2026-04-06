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預防失智不靠多動腦！專家揭關鍵：每天放空10分鐘更有效

香港01／ 撰文：喬納森
台灣有醫生引述最新的醫學觀點指出，大腦運作並非「用愈多愈好」，過度處理資訊而缺乏修復的節奏，反而會導致認知功能下降。 圖/AI生成
台灣有醫生引述最新的醫學觀點指出，大腦運作並非「用愈多愈好」，過度處理資訊而缺乏修復的節奏，反而會導致認知功能下降。 圖/AI生成

長期以來，普遍認為「用進廢退」是延緩大腦衰老的秘訣，鼓勵長者透前過持續學習、思考來預防失智。可是，台灣有醫生引述最新的醫學觀點指出，大腦運作並非「用愈多愈好」，過度處理資訊而缺乏修復的節奏，反而會導致認知功能下降。專家強調大腦在看似「放空」的時刻，其實正進行至關重要的神經整合與校準，是預防失智的關鍵條件。

大腦的「預設模式網路」：無事之時最忙碌

基因醫生張家銘指出，根據神經科學研究，當人體處於安靜、不接收外部資訊且不被打擾的狀態時，大腦會啟動「預設模式網路（DMN, default mode network）」。腦部影像研究證實，在此狀態下，大腦的葡萄糖代謝與血流會集中於後扣帶皮質與楔前葉（Precuneus）等核心區域，進行跨區域出現高度協調的活動。

這個過程像是「整理房間」，大腦會趁此時整理記憶、情緒並修正神經連結。若缺乏這段修復時間，大腦資訊將如雜物般堆積，導致大腦的連結同步能力下降。研究發現這種「同步失調」的情況，往往是出現在阿茲海默症出現之前，是認知退化的早期警號。

三位一體的系統醫學：能量、血流與節奏

專家從系統醫學角度分析，大腦的穩定性建立在三大基礎之上：能量穩定、血流順暢、神經訊號協調。現代人習慣不停滑手機、處理瑣碎資訊，讓大腦幾乎沒有停歇機會，這種高度負荷會破壞大腦運作節奏，進而引發反應變慢、情緒變敏感及專注力下降情況。

臨床評估顯示，要讓大腦進入有效的修復狀態，身體必須先穩住，如血糖與胰島素的波動、慢性發炎指標（如三酸甘油脂）以及營養素的缺乏，都會干擾大腦的自我校準功能。因此，單純的休息並不足夠，還需配合規律飲食與運動，從底層優化大腦運作環境。

每日十分鐘「對拍」 找回大腦清晰度

張家銘指，要長遠維持大腦健康，專家建議關鍵在於維持「使用」與「修復」之間的穩定節奏。每天應至少留出10到20分鐘的純粹安靜時間，切斷一切通訊設備與資訊輸入。這段「空白」安靜時間並非虛耗，而是讓大腦重新「對拍」、恢復同步的重要修復工程。因此大腦不是用得愈多愈健康，預防失智應建立「用得好，也休得好」的生活型態。

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文章授權轉載自《香港01》

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