今收假日上半天降雨明顯 明開工鋒面南下雷陣雨轟

今天是清明連假收假日，明開工上班上課。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今鋒前水氣影響，西半部局部雨勢較大，上半天降雨比較明顯。明鋒面快速通過，中北部局部大雨。

吳聖宇指出，昨晚開始影響台灣的鋒前暖濕水氣逐漸北抬，各地有短暫陣雨或雷雨機會，西半部地區有局部短時較大雨勢，上半天降雨比較明顯，下半天到入夜降雨稍微緩和一點，不過不會有太明顯的空檔。

今雖然降雨較多，因為台灣在鋒前暖濕空氣範圍內，濕度偏高，溫度也沒有比較低，北部、東北部白天高溫24到27度，中南部及花東地區仍有27到30度，南部可能來到30度以上。

吳聖宇指出，明天鋒面南下，逐漸由北往南經過台灣上空，白天各地有短暫陣雨或雷雨，中北部有局部短時較大雨勢機會，不排除台灣海峽北部或西北部沿海陸地一帶又有較強對流胞發展，再度發生局部劇烈降雨。南部及東半部受影響相對較小，雨勢較弱，但仍要留意對流發展變化。晚間鋒面南壓後結構有再度減弱、斷裂趨勢，各地降雨可望趨緩。

由於鋒面南下後有些東北季風伴隨南下，北部、東北部白天高溫較為下降，來到22到25度，其他地方高溫變化不大，仍在27到30度或以上。

吳聖宇指出，周三鋒面斷裂後持續減弱，台灣附近底層東北季風也逐漸減小，風向漸轉偏東風，各地清晨前仍有局部短暫陣雨，白天起降雨可望進一步減少，迎風面大台北、東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲，山區午後有局部短暫陣雨機會。北部、東北部白天溫度回升至24到27度，花東地區高溫25到28度，中南部持續有28到31度高溫機會。

吳聖宇表示，周四起南邊太平洋高壓增強並且向北擴展，台灣附近一直到周末(11~12日)都是以較強的偏南至西南風環境為主，水氣不多，各地預報看起來都是晴到多雲的天氣型態。溫度偏高，各地都在30度以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。