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本周颱風恐生成 他揭4月颱鐵律 侵台機率曝

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
1958年至2024年（共67年），西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，4月有47個是3月的1倍。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
1958年至2024年（共67年），西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，4月有47個是3月的1倍。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動逐月活躍。根據統計自1958年至2024年（共67年），西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，本（4）月就有47個，是上（3）月個數的1倍之多；且發生個數後續都有逐月再遞增的趨勢，顯見環境條件也正在調整變動中，需持續追蹤關注。

「林老師氣象站」表示，今年迄今，西北太平洋及南海海域颱風發生的個數僅3個，分別是洛鞍、西望洋及鸚鵡颱風。然，今晨歐洲ECMWF、美國NCEP或AI模式均模擬到4月9日、4月10日前後，於關島附近有新的熱帶擾動生成訊號，並有機會再增強為颱風；目前初步評估，由於環境駛流場的配置與導引，要直接影響到台灣的機率，非常之小。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向亦皆難以脫離「4月颱、不侵台」氣候資料所顯示的鐵律。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 關島

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