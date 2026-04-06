聽新聞
0:00 / 0:00
今鋒面北退到海上明再南下 吳德榮：中部以北雷陣雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，應注意；南部亦有局部短暫陣雨的機率。降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。
吳德榮指出，今白天北、中舒適、南偏熱，各地區氣溫如下：北部19至26度、中部22至29度、南部21至33度及東部20至31度。
吳德榮說，最新模式模擬調整為：明(7)日鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨；北台轉涼。周三(8日)鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。
最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周四至下周三(9至15日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫、要注意防囇。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。