今鋒面北退到海上明再南下 吳德榮：中部以北雷陣雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，應注意；南部亦有局部短暫陣雨的機率。降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。

吳德榮指出，今白天北、中舒適、南偏熱，各地區氣溫如下：北部19至26度、中部22至29度、南部21至33度及東部20至31度。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：明(7)日鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨；北台轉涼。周三(8日)鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。

最新模式模擬顯示，吳德榮表示，周四至下周三(9至15日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫、要注意防囇。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。