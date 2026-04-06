偏鄉空洞化／礦工後代返鄉 說在地故事

家鄉人口凋零，生活機能遠不如都會區，但仍有青年逆風而行，用創新的產業模式為自己和其他青年返鄉開路。

平溪有菁桐、平溪及十分三大商圈，十分交通方便也有瀑布，觀光客也多。鄉親暱稱「阿賢」的吳明賢，上兩代都是礦工，母親希望他從事金融業，也順利考進銀行上班，但覺得銀行上班有點無聊，加上母親罹癌，很早就決定要返鄉，但不想賣天燈，而是考導覽員證照。

阿賢創辦「嘻哈平溪」，在平溪推動微旅行及螢火蟲導覽，向遊客介紹平溪的歷史和礦工等職人故事。起初的導覽自覺不知所云，後來反覆修正，一、二個月後接單接到手軟，曾一個月多達八十場。

回鄉的這幾年，阿賢看到自己住的村落正在好轉中，遊客較多的十分老街開了幾家小吃和文創小店，出現許多笑臉迎人的年輕臉孔。

不過，平溪生活機能匱乏，讓阿賢感嘆，要讓青年留在平溪確有難度。他說，白天工作沒問題，下班後才是生活的考驗，平溪買不到尿布、奶嘴或普拿疼，沒麵包店更沒休閒活動，超商晚上十時就打烊。

阿賢透過導覽，介紹在地年輕夫妻經營的小吃店，促銷在地山藥，「我想用希望感的方式讓外界看見平溪，給在地青年一個選擇的機會，告訴他們『如果要留下來，大家會一起幫你』，即使在偏鄉平溪也能看見希望。」

在阿里山的奮起湖，另一批年輕人看見咖啡產業的潛力，投入種植咖啡、連結觀光的產業行列，近年已有奮起湖咖啡在競賽中獲獎，試圖在傳統的便當產業之外，開一條能留下返鄉青年的新路。

柏香茗茶的二代陳建勲最近蓋了新民宿，並種起咖啡。對於山區生活機能落差，他淡然地說，返鄉前就要想清楚、調整心態，前期都能適應，現在孩子要讀高中，就不得不送下山住校，假日才接送回家。