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寵物用藥7月新制 防檢署：開放獸醫預備人藥

聯合報／ 記者李柏澔廖靜清／台北報導
寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院，另多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，引發飼主的擔憂。記者李柏澔／攝影
寵物用藥新制將於7月正式上路，規定同時供動物、人用的藥品須由藥商登錄為「動保藥品」才能販售給獸醫院，另多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，引發飼主的擔憂。記者李柏澔／攝影

寵物用藥管理新制將於七月一日正式上路，規定同時供人與動物使用的藥品，須由藥商登錄為「動保藥品」後，方可販售給動物診療機構。獸醫界與飼主憂心，制度銜接不及恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。防檢署表示，已啟動跨部會溝通，將於十日召開會議，研議修正草案與配套措施。

新制將於七月上路，但多項急救用針劑、醫用氧氣登錄不如預期，外界擔憂，寵物於手術或急診時恐無藥可用。對此，防檢署副署長傅學理表示，新制開放獸醫師可預先儲備人用藥品機制，另擬增訂獸醫師（佐）得開立購藥證明，預先儲備必要的人用藥品於動物醫院

此外，擬定配套配送機制，讓動物醫院取得手術用的醫用氣體，確保急診動物能在黃金時間內獲治療，另透過獸醫師公會全聯會，鼓勵供應商將醫用氧氣瓶等登記轉為動保用藥。

食藥署長姜至剛表示，寵物用藥新制屬於農業部防檢署權責，考量人用藥品流向管理及整體藥品供應韌性，建議防檢署積極鼓勵藥商申請動物保護藥品。

藥師公會全國聯合會副秘書長李懿軒表示，新制核心在於將過去可由獸醫直接使用的人用藥品，納入更嚴謹的管理架構，透過「動保藥品」登錄制度，建立來源可追溯、用途明確的供應體系。實施後，將可補強長期以來人用藥跨用於動物醫療的灰色地帶，提升用藥安全與管理透明度。

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