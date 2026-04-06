照顧難題／專責機構一位難求！失智患者難安置 照顧體系斷裂

華人社會重視孝道，許多家庭傾向自行照顧失智長者，但失智患者病程平均長達一、二十年，病情惡化後，伴隨躁動、攻擊或日夜顛倒等症狀，常讓照顧者身心俱疲，天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，不少失智個案因照顧難度高而被機構婉拒，成為照顧體系的斷裂點。

陳俊佑表示，一般輕度失智者大都使用社區據點或日照服務，至於中度以上、且具行動力、伴隨精神行為症狀等失智個案，則建議入住失智專責機構或專區。但專責機構因人力配置標準較高、照護難度高，全台家數有限，排隊時間動輒數月，有些甚至得等上兩年之久。

陳俊佑說，口碑不錯的養護機構費因需高品質人力配置，實際成本更高，以致面臨虧損，加上缺工問題，病床極為搶手，確實得排隊等候。為此，大多數失智長者仍安置於一般養護中心、老人福利機構或榮家專區。

「費用沉重為失智照顧的另一項壓力。」陳俊佑以台北地區為例，失智專責機構收費約每月四至五萬元不等，部分公辦民營機構，甚至超過六萬，如加上額外醫療與耗材等費用，甚至額外聘用看護，一個月費用得花上十幾萬元。

陳俊佑強調，失智照顧宛如長期馬拉松，家屬務必提早準備，從早期診斷、生活安排，均需在家庭共識下，逐步建立照顧計畫，例如撥打一九六六申請長照評估，由照顧管理專員評估需求，協助媒合居家服務、日照中心或其他資源。唯有整合家庭、社區與制度資源，才能讓患者與照顧者都不被拖垮。