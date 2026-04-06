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搶救人口危機 學者：營造育兒友善環境

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

鄉鎮面臨嚴峻的人口危機，政府雖加碼生育獎勵金及推動友善婚育政策，但學者直言，台灣已錯失鼓勵生育的黃金時機，單靠重賞也難扭轉困境，須重建兒童在家庭與社會中的正向價值，才有機會扭轉。

台灣大學退休教授薛承泰感慨，卅年前就語重心長提醒要注意少子及老化議題，但少人理會也不覺得嚴重，如今年輕人多認為多生孩子反而不正常。

薛承泰分析，現代年輕人深受「個人主義」與「消費主義」影響，將結婚生育視為職涯障礙，在「去責任化」的氛圍下更不易婚育，加上看到老人缺乏照顧的社會現狀，及無法感受「家」的歡愉歸屬感，更削弱組建家庭的意願。他提醒，要解決人口危機，應著重重塑社會觀念，重建民眾對家庭與婚姻的重視，否則祭出重賞也難以回天。

台北大學教授曾敏傑指出，單靠政府補貼難扭轉國人育兒意願，政策應從財務補助轉向「社會心理」與「文化氛圍」的創新建設，重建兒童在家庭與社會中的正向價值。

曾敏傑表示，目前社會對兒童的友善度與能見度不足，導致民眾難以感受育兒的實質意義。政府在金錢補貼外，如何營造「孩童能帶來家庭凝聚力與生命傳承」的社會氛圍，喚起孩子作為療癒人心、舒緩高齡孤獨感與充實人生的深層價值，才至關重要。

曾敏傑建議政府設立「育兒友善示範區」，讓年輕世代具體感受到政府的關注與支持。

平溪 吳明賢

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