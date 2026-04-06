快訊

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

照顧難題／失智人口逾35萬 機構床位有限、照護留才難

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣邁入超高齡社會失智症人口已逾卅五萬人，礙於心理壓力、經濟負擔及社會觀感等多重因素，僅一成住在養護機構，九成失智個案留在社區、家庭，專家提醒，家人應及早規畫長照，蒐集機構資訊，否則現有機構床位有限，恐陷入「急需卻等不到」等困境。

國內專門提供失智個案服務的機構不多，床位有限，衛福部統計，含失智照顧專區的住宿機構共有三千多個床位，其中較為專門的「團體家屋」，家數更少，僅約四十多家，提供六、七百個床位，多集中於非都會區，台北等都會區一床難求。

天主教失智老人基金會處長王寶英表示，專收失智個案的養護機構家數有限，主因在於照顧人力不足、流動率偏高，「找得到人、留不住人」已成常態，許多照服員完成訓練後，選擇了工時彈性較高的居家服務，以致機構招募更加困難，甚至出現「無人應徵」窘境。

新冠疫情期間人力短缺，不少資深照服員退休或離職，部分機構因人力不足而被迫關床，營運壓力驟增。王寶英表示，最困難之際少了近十名照護人力，全部六十二床，關了一半，「想想能夠撐過來，已是奇蹟」。

近兩年來，長照據點「遍地開花」，不同型態的據點、機構之間上演著搶人戲碼，王寶英表示，照服員的門檻相對較低，只要拿到衛福部所核發的「長照小卡」，就能擔任居服員，至長照機構服務，不少人投入後，發現體力負荷沉重，需長時間專注，且失智個案行為混亂、溝通困難，壓力遠高於一般照顧工作，居服員更不願至失智照護機構。

台灣長照體系從「量的擴張」進入「質的競爭」，但人力仍是最大瓶頸，王寶英呼籲，政府應持續擴充服務量能，更應聚焦於改善職場環境、提升薪資與專業價值，藉此穩定照顧人力，以因應高齡化浪潮的照護需求。

值得注意的是，失智養護機構床位有限，王寶英提醒，民眾應及時幫失智家人做好長照規畫，例如透過失智症共照中心或相關課程了解疾病進程與照護方式，提早蒐集機構資訊，提早申請，以免出現臨時事件時，造成照顧斷裂。

照服員 衛福部 超高齡社會 長照 居服員 失智 職場 薪資 新冠肺炎

延伸閱讀

觀察站／長照政策 趕不上超高齡化速度

住院整合照護聘外籍照服員 勞動部待衛福部社會溝通

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。