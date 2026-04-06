照顧難題／失智人口逾35萬 機構床位有限、照護留才難

台灣邁入超高齡社會，失智症人口已逾卅五萬人，礙於心理壓力、經濟負擔及社會觀感等多重因素，僅一成住在養護機構，九成失智個案留在社區、家庭，專家提醒，家人應及早規畫長照，蒐集機構資訊，否則現有機構床位有限，恐陷入「急需卻等不到」等困境。

國內專門提供失智個案服務的機構不多，床位有限，衛福部統計，含失智照顧專區的住宿機構共有三千多個床位，其中較為專門的「團體家屋」，家數更少，僅約四十多家，提供六、七百個床位，多集中於非都會區，台北等都會區一床難求。

天主教失智老人基金會處長王寶英表示，專收失智個案的養護機構家數有限，主因在於照顧人力不足、流動率偏高，「找得到人、留不住人」已成常態，許多照服員完成訓練後，選擇了工時彈性較高的居家服務，以致機構招募更加困難，甚至出現「無人應徵」窘境。

新冠疫情期間人力短缺，不少資深照服員退休或離職，部分機構因人力不足而被迫關床，營運壓力驟增。王寶英表示，最困難之際少了近十名照護人力，全部六十二床，關了一半，「想想能夠撐過來，已是奇蹟」。

近兩年來，長照據點「遍地開花」，不同型態的據點、機構之間上演著搶人戲碼，王寶英表示，照服員的門檻相對較低，只要拿到衛福部所核發的「長照小卡」，就能擔任居服員，至長照機構服務，不少人投入後，發現體力負荷沉重，需長時間專注，且失智個案行為混亂、溝通困難，壓力遠高於一般照顧工作，居服員更不願至失智照護機構。

台灣長照體系從「量的擴張」進入「質的競爭」，但人力仍是最大瓶頸，王寶英呼籲，政府應持續擴充服務量能，更應聚焦於改善職場環境、提升薪資與專業價值，藉此穩定照顧人力，以因應高齡化浪潮的照護需求。

值得注意的是，失智養護機構床位有限，王寶英提醒，民眾應及時幫失智家人做好長照規畫，例如透過失智症共照中心或相關課程了解疾病進程與照護方式，提早蒐集機構資訊，提早申請，以免出現臨時事件時，造成照顧斷裂。