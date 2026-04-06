快訊

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

獨／工作34年台南市政府竟拒給退休金 她提告求償法院判要給44萬

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉空洞化／平溪30年老店 憂無人接班

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

新北市平溪老街的「鐵道熱腸」飄香卅年，年過七旬的老闆娘游素真，仍每天凌晨三時半到環南市場買雞肉，運到平溪做生意。因兒女各有事業，無人接班，她說，如果有人願意繼承衣缽，她願意傳授料理手法。平溪菁桐的雜貨店「溫泉商店」，老闆也感嘆，若哪天自己決定退休了，四代經營的雜貨店或許也只能熄燈。

主打天燈文化的平溪老街，曾名噪一時，近年因為同屬平溪區的十分商圈興起，相對冷清不少。

開店卅年，在平溪出生成長的游素真，回顧平溪老街市況變化，感觸頗深。她說，卅年前在平溪老街開店，平日有在地人光顧，假日又有觀光客，生意很好做。因此除了夫妻兩人，還請了三名店員協助，十年前左右，平溪觀光客才下滑。

「我的雞排都是我自己做的。」十多年前丈夫過世後，游素貞一手撐起店面，她說，現在生意雖然比以前差一點，每月仍有近十萬元利潤，只是兒女各有事業，不可能來接班。為了讓舊雨新知仍能吃到她的雞排，她願意傳授料理手法。

同在老街的「平溪天燈達人」老闆娘陳秀月，已高齡八十八，是老街最年長的經營者。

陳秀月說，十分商圈有十分瀑布、靜安吊橋等景點，更能吸引遊覽車團客，發展得比平溪商圈還要熱鬧，平溪老街店面已少了不少。陳秀月希望平溪能夠再繁榮起來，她說，如果政府能在觀音巖和孝子山間吊橋，或是整修百年「明治橋」，打造新景點，相信有助帶動平溪老街新一波觀光熱潮。

位在平溪區菁桐的「溫泉商店」是在地雜貨店，最早是老闆李溫泉的曾祖父經營，後由李父接手，再交給李溫泉，取名溫泉商店，成了當年社區營造的代表性商店。

李溫泉說，近年生意大不如前，如果哪天自己決定退休，李家四代經營的雜貨店或許也只能熄燈了。

老街 平溪

延伸閱讀

創業好難…餐飲店嘆3月等嘸客人 釣出一票老闆喊苦：慘到深處

扛不住持續虧損 杜詩梅餐廳喊收

相關新聞

雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

雨區擴大！中央氣象署上午10時45分針對北北基桃等10縣市發布大雨特報。指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今（６）日苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

區間車撞傾倒路樹！台鐵內灣線暫駛 竹東=內灣間啟動公路接駁

今天是清明連假收假日，台鐵一早就發生事故，台鐵公司表示，今早8時35分1806次區間車，於合興=富貴間(K24+800)撞到侵入路線的傾倒路樹，所幸無人員受傷，列車尾燈破損一顆不影響行車，但1806次無法繼續前行，退回九讚頭折返作1807次回北新竹。

收假日濃霧攪局金馬空運大亂 多數航班取消影響旅客約464人

收假日離島交通再度受到天候攪局。金門與馬祖今日上午出現濃霧，當中金門雖地面能見度約達1200公尺，但雲幕高度僅約200至300公尺，不符飛機降落標準，導致多架航班無法降落、被迫返航。統計至上午10時許，已取消5班航班，預估影響旅客約464人。馬祖則還未開場。

鋒面接近！8縣市大雨特報 防短延時強降雨

中央氣象署上午9時20分針對北北基桃等8縣市發布大雨特報，指出鋒面接近，易有短延時強降雨，今(6)日苗栗以北地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

國5狂塞至凌晨2點半 用路人哀號開5小時才到台北 今上午車流已湧現

清明連假很多人開車回家掃墓，造成收假前一天國5的車流湧現，總量高達3萬7598輛次，有用路人昨晚7時許上路，晚上12時才回台北，狂塞5小時，哀號這中間只下去尿尿一次。坪林行控中心表示，昨天確實是清明北上連假交通最「爆量」的一天，今凌晨2時30分才紓解。

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。