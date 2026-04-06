偏鄉空洞化／平溪30年老店 憂無人接班

新北市平溪老街的「鐵道熱腸」飄香卅年，年過七旬的老闆娘游素真，仍每天凌晨三時半到環南市場買雞肉，運到平溪做生意。因兒女各有事業，無人接班，她說，如果有人願意繼承衣缽，她願意傳授料理手法。平溪菁桐的雜貨店「溫泉商店」，老闆也感嘆，若哪天自己決定退休了，四代經營的雜貨店或許也只能熄燈。

主打天燈文化的平溪老街，曾名噪一時，近年因為同屬平溪區的十分商圈興起，相對冷清不少。

開店卅年，在平溪出生成長的游素真，回顧平溪老街市況變化，感觸頗深。她說，卅年前在平溪老街開店，平日有在地人光顧，假日又有觀光客，生意很好做。因此除了夫妻兩人，還請了三名店員協助，十年前左右，平溪觀光客才下滑。

「我的雞排都是我自己做的。」十多年前丈夫過世後，游素貞一手撐起店面，她說，現在生意雖然比以前差一點，每月仍有近十萬元利潤，只是兒女各有事業，不可能來接班。為了讓舊雨新知仍能吃到她的雞排，她願意傳授料理手法。

同在老街的「平溪天燈達人」老闆娘陳秀月，已高齡八十八，是老街最年長的經營者。

陳秀月說，十分商圈有十分瀑布、靜安吊橋等景點，更能吸引遊覽車團客，發展得比平溪商圈還要熱鬧，平溪老街店面已少了不少。陳秀月希望平溪能夠再繁榮起來，她說，如果政府能在觀音巖和孝子山間吊橋，或是整修百年「明治橋」，打造新景點，相信有助帶動平溪老街新一波觀光熱潮。

位在平溪區菁桐的「溫泉商店」是在地雜貨店，最早是老闆李溫泉的曾祖父經營，後由李父接手，再交給李溫泉，取名溫泉商店，成了當年社區營造的代表性商店。

李溫泉說，近年生意大不如前，如果哪天自己決定退休，李家四代經營的雜貨店或許也只能熄燈了。